Секрет стильного и уютного интерьера: 7 правил дизайна и 15 идей

Учитывая последние тенденции дизайна, предлагаем вам смелый ход: не ограничивайте себя условностями и решительно размещайте милое сердцу ретро в своём интерьере. Как обустроить интерьер с душой, вдохновляясь французскими домами и применяя винтаж, сегодня расскажет наш эксперт Ольга Воробьёва

Ольга Воробьёва, дизайнер интерьеров

Окончила Ставропольское краевое училище дизайна по специальности «художник-дизайнер». В течение длительного периода профессионально занималась живописью и выставляла свои работы в художественных галереях. В 2004 году получила дополнительное образование в дизайн-студии «Стилиссимо» по направлению «дизайн интерьера».

С 2007 года занимается частной практикой. В 2012 году стала призёром конкурса «Лучшие дизайнеры и интерьеры — 2012» по мнению журнала Собака.ru. Создала множество проектов. Творческое кредо: интерьер — это характер его хозяина.

— Работая с заказчиками, я понимаю, что интерьер будет значимой частью их жизни и должен подчёркивать личность владельца. Поэтому я с удовольствием включаю в проект предметы с историей: семейные реликвии, коллекции или вещи из путешествий. Винтаж в интерьере — верный способ сделать помещение красивым, уютным и неповторимым.

Будь то ретро или винтажный стиль (они создаются по схожим правилам) — их воплощение в чистом виде придаст вашему интерьеру образ музея или антикварного магазина.

Поэтому используйте лишь элементы стиля, создавая ансамбль из старых и современных предметов интерьера. Для таких интерьеров даже появилось определение — неоретро.

Неоретро родом из Франции. Правила создания

Например, интерьеры вне времени — национальная черта Франции. Для меня французские интерьеры — неисчерпаемый источник вдохновения и выигрышных решений.

Практичность и хорошая планировка

Зачастую кажется, будто помещения во Франции абсолютно иные, чем у нас, будто построены как-то иначе. Это и правда, и заблуждение: правила архитектуры одни, а вот подход иной. Интерьеры кажутся такими лёгкими только потому, что тщательно продуман в первую очередь быт их владельцев. Выполните грамотное зонирование с учётом всевозможных сценариев, чтобы ежедневная жизнь была проще.

От мебели до эстетики — всё должно функционировать. Декор тоже должен отражать личность и жизнь заказчика. Считаю, что лучше иметь меньше элементов декора — например красивые старинные часы или дедушкино кресло в красивой обивке.

Оформление окон и текстиль

Просторным помещение делает свет и вид из окна, уводящий взгляд в перспективу. Поэтому даже небольшие парижские квартирки с ретродекором никогда не напоминают лавки старьёвщика, потому что имеют:

высокие окна;

фантастическое текстильное оформление. Портьеры обрамляют окна, создавая ощущение тепла и защищённости даже в ненастную погоду. А подушки, скатерти и ковры добавляют помещению элегантности и уюта. Примерьте в свой интерьер шёлк и бархат, и вы увидите, насколько преобразится пространство!

Освещение

Разноуровневое освещение спасёт при нехватке естественного света. Техническое освещение и подсветка, хрустальные люстры, настольные светильники, романтические канделябры, бра, драматические торшеры окутывают светом каждый предмет интерьера.

Красивая ванная комната

Несомненно, гордость дома мечты — роскошная ванная. Рада сообщить: ванная комната во французском или винтажном стиле не обязана иметь отдельно стоящую ванну на когтистых лапах! Шарма этой комнате придаёт не только историзм.

Это подтверждают последние коллекции известных производителей. Например, один из фаворитов в сфере дизайна ванных комнат Jacob Delafon представил новое стилевое решение Atelier Vintage™, вдохновлённое антикварными находками, старыми мастерскими от кутюр и старинной архитектурой Третьего округа Парижа.

Направление дизайна Atelier Vintage объединяет несколько коллекций красивой сантехники для ванных комнат и мебели в актуальном, элегантном и неординарном воплощении винтажного стиля, представляющего собой смешение стилей разных времён. Цвета, материалы, формы напоминают легендарные произведения дизайна и служат отличной базой для различных дизайнерских решений.

Например, в одном из последних проектов для интерьера ванной в стиле 50-х годов XX века использовала коллекцию Nouvelle Vague от Jacob Delafon. Её минималистичные формы, современные материалы и цвета идеально олицетворяют полюбившийся стиль неоретро.

А ведь с точки зрения дизайна оформление интерьера ванной комнаты — задача не из простых. Как профессионал я рада, что есть возможность заказывать комплектующие в одном стиле у одного производителя. Например, Nouvelle Vague состоит из тумб и пеналов с фурнитурой в чёрной отделке, душевых ограждений и стильных аксессуаров для ванной комнаты (зеркало, полочки для душевой зоны, смесители). Не напрасно Jacob Delafon уже более века считается законодателем трендов в интерьерах ванных комнат и производит сантехнику и мебель, отвечающие требованиям времени.

Аксессуары и декор

Кстати об аксессуарах. Чтобы создать красивый интерьер, особое внимание уделите декору:

чтобы у дома появилась душа, не обойтись без антиквариата. Интерьерные детали с «ретрохарактером» складываются как пазл и вписываются в пространство современного дома. Будь то семейная коллекция или платяной шкаф, это добавит ощущения настоящего дома и элегантности:

обязательно к изящному винтажу и покрытым бархатом стульям добавьте предмет современного искусства. Абстрактная картина вашего родственника или настоящий современный шедевр — демонстрируйте их с гордостью.

Убранство французских домов уютно и совершенно в своём несовершенстве, потому что включает в себя личные предпочтения и показывает характер владельца. Хороший дизайн должен сочетать характер и элегантность пространства с практической роскошью.

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