Как сделать работу дизайнера удобнее? Презентация нового сервиса GoodZone

GoodZone — первая в мире платформа, которая позволяет дизайнерам и поставщикам совместно работать над комплектацией дизайн-проекта. Сервис позволит дизайнеру легко и просто укомплектовать свой проект товарами и услугами — от ремонта до мебели. 6 сентября состоится торжественный вечер в честь запуска проекта.

Что будет на мероприятии:

презентация сервиса и интерактивная демонстрация его работы;праздничный фуршет;конкурсы и подарки от партнеров проекта;музыкальная программа с DJ. Дополнительная информация

Где: ул. Ефремова, д. 12, к. 2, Event Place Фокус Холл. Когда: 6 сентября в 18:00. Важно: участие бесплатно по предварительной регистрации.