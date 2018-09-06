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Как сделать работу дизайнера удобнее? Презентация нового сервиса GoodZone
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Как сделать работу дизайнера удобнее? Презентация нового сервиса GoodZone 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
GoodZone — первая в мире платформа, которая позволяет дизайнерам и поставщикам совместно работать над комплектацией дизайн-проекта. Сервис позволит дизайнеру легко и просто укомплектовать свой проект товарами и услугами — от ремонта до мебели. 6 сентября состоится торжественный вечер в честь запуска проекта.
Что будет на мероприятии:
презентация сервиса и интерактивная демонстрация его работы;праздничный фуршет;конкурсы и подарки от партнеров проекта;музыкальная программа с DJ. Дополнительная информация
Где: ул. Ефремова, д. 12, к. 2, Event Place Фокус Холл. Когда: 6 сентября в 18:00. Важно: участие бесплатно по предварительной регистрации.
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