ИКЕА-2019: 10 новинок из российского каталога

В этом году у ИКЕА праздник — компании 75 лет. И пока бренд готовит подарки и спецпредложения, смотрим, что интересного можно почерпнуть в юбилейном каталоге ИКЕА, месяцем ранее стартовавшем в Америке, а теперь доступном и у нас.

Регулируемые по высоте полки и хорошая глубина (поместится и большая книга, и серия любимых журналов) — вот формула идеального книжного шкафа.

С с 1979 года облик шкафа БИЛЛИ оставался почти неизменным, а в этом году дизайнеры ИКЕА решили расширить ассортимент моделью в темно-красном цвете.

В новом каталоге ИКЕА делает ставку на цвет и предлагает по-настоящему широкий выбор оттенков, от ярких и броских до базовых, как у этого чехла с мелким принтом. А еще у новинки двусторонний рисунок (с другой стороны чехол однотонного синего цвета).

В прочной корзине из ротанга можно хранить красивые и уютные пледы и покрывала, которые жалко прятать в шкаф. Кстати, новинкой можно дополнить ванную комнату или балкон: материал рассчитан на эксплуатацию в зонах с повышенной влажностью.

Хлопок, вискоза и полиэстер в составе ткани, мягкий розовый с белым цвет, абстрактный рисунок — осенью, когда уже не жарко, но пока и не очень холодно, без этого пледа точно не обойтись.

Модульную систему хранения можно продолжать до любой высоты, использовать под лестницами и в мансардах. Другая фишка новинки — лаконичный дизайн и доступная цена.

Теперь эта серия коробок для хранения доступна в нежно-голубом оттенке тиффани. Круглые модели смотрятся особенно нарядно. Дополнить яркие коробки можно сервировочным столиком ГЛАДОМ в схожем оттенке.

Лаконичный, белый стол с полкой для удобного хранения — шведский бренд по-прежнему верен нейтральным решениям. У новинки два размерных ряда: длина этого столика 90 см, но есть модель и поменьше, для компактных пространств.

Ее фишка — стильный рыжий цвет, насыщенный и нейтральный одновременно. И штатив, и плафон легко регулируются, чтобы настраивать освещение на рабочем столе как хочется.

В новом каталоге среди принтов для постельного белья четко прослеживается тенденция к этническим мотивам и теме востока — так ИКЕА интерпретирует нейтральную нескучную классику. Этот комплект доступен в двух размерных рядах в синем, розовом и сером цветах.

Нейтральный серый цвет новинки уместен в каждом интерьере, а с широким размерным рядом штору легко подобрать под любое окно. Штора прекрасно блокирует свет, поэтому она защитит от ярких лучей и выручит, если вы решили вздремнуть днем.