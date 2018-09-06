В чём феномен цвета тиффани в интерьере? Фото, раскрывающие тайны влияния интерьера на общую атмосферу жилища

Многие выбирают мятную и бирюзовую палитру для оформления интерьера, но мало кому известно, как правильно называется такой оттенок, и уж тем более для них становится загадкой происхождение этого названия. Это самый популярный в последнее время цвет тиффани, который чаще всего предлагают дизайнеры для оформления интерьеров или в качестве дополнительного декорирования разных комнат. Фото реализованных проектов поможет воплотить в жизнь самые смелые решения. Сегодня в этой публикации редакции Homius.ru расскажем, какое отношение имеет к цвету тиффани всемирно известная ювелирная компания, а также познакомим вас с правилами сочетания этого оттенка с современными стилевыми направлениями в оформлении интерьеров разных комнат.

Вся палитра тиффани в оформлении ванной

Содержание статьи

1 История происхождения цвета тиффани

2 Описание цвета тиффани в картинках и фото в разных интерьерах

3 Код уникального оттенка тиффани и цветовая модель на палитре Pantone

4 Видеоинструкция, как получить разнообразные оттенки цвета тиффани

5 В чём основное отличие мятного оттенка от цвета тиффани

6 Как и с чем получается гармоничное сочетание цвета

6.1 Нежное сочетание с белым и пастельными оттенками

6.2 Гармония в контрасте с коричневым, чёрным и зелёным

7 Фотопримеры гармоничного использования цвета тиффанни в разных интерьерах

7.1 Дуновение ветерка в средиземноморской стилистике

7.2 Акценты в этнических стилях кантри и прованс

7.3 Тиффани в сочетании со стеклом и металлом в современном хай-теке

8 Как обыграть цвет тиффани в интерьерах разных комнат

8.1 Оформление гостиной и рабочего кабинета

8.2 Нежные оттенки для спальни и детской

8.3 Нюансы цвета тиффани при оформлении кухни и ванной комнаты

9 Ключевой момент — цвет тиффани в мебели и текстиле

10 Заключение

История происхождения цвета тиффани

Всемирно известная компания «Tiffany» была основана в далёком 1837 году. Бирюзовая палитра является их фирменным цветом, который, по мнению создателя, выгодно оттеняет весь изыск, шик и аристократизм ювелирных изделий. Именно в упаковочных коробочках такого цвета, перевязанных белой ленточкой, до сих пор и продают украшения под этой торговой маркой.

Это интересно! Многие связывают этот цвет с художественными фильмом «Завтрак у Тиффани», в котором актрису окружает обеспеченная жизнь, наполненная уютом и счастьем.

Сын основателя компании первый использовал дизайн модерн для оформления интерьера. Он прославился как создатель необыкновенных светильников, выполненных в филигранной технике из стекла, которые гармонично вписываются в любой современный интерьер и по настоящее время.

Коробочки цвета тиффани с белой ленточкой — фирменный знак компании по настоящее время

Описание цвета тиффани в картинках и фото в разных интерьерах

Цвет тиффани сочетает в себе европейскую элегантность с нотками простой аристократии. Он прекрасно дополняет и пастельные тона, и яркие контрастные воплощения. Нежный оттенок подчёркивает благородную структуру дерева и холодный блеск металла в современных направлениях.

Это важно! Эксклюзивность любому дизайну, выполненному с использованием цвета тиффани, придают настоящие картины с пейзажами или часы. Также уместно включить в оформление элементы мозаики, авторские светильники с абажурами из матового стекла, причудливые акценты ручной ковки.

Чтобы лучше понять, цвет тиффани − это какой: ближе к голубому или зелёному цвету, рекомендуем посмотреть фотоподборку современных дизайнов различных интерьеров.

Код уникального оттенка тиффани и цветовая модель на палитре Pantone

Цвет Тиффани защищён авторским правом и зарегистрирован под номером PMS 1837. Цифровое обозначение — это год, когда компания была создана. Профессионалы называют его бледно-голубым с зеленоватым оттенком. Код тиффани на палитре Pantone:

#ОАВАВ5, в него входят синий и зелёные компоненты с небольшим вкраплением красного;

RGBB (r, g, b) — 10, 186, 181;

HSV (h, s, v) — 178, 95, 73.

Оттенок тиффани красивый сам по себе, выбирая его для оформления интерьера, важно не перегрузить декором и аксессуарами.

Палитра оттенков тиффани

Видеоинструкция, как получить разнообразные оттенки цвета тиффани

Не всегда в продаже можно встретить именно тот цвет, который подойдёт к интерьеру. В таком случае легко сделать нужный оттенок тиффани самостоятельно. Для этого нужно подготовить базовую голубую и зелёную краску и смешивать её в разных комбинациях:

при добавлении нескольких капель белого или светло-серого оттенка можно получить более нежный тон;

если смешать зелёный, голубой и жёлтый, получится насыщенный бирюзовый тон;

для получения приглушённого оттенка нужно добавить белую краску и несколько капель жёлтого;

чтобы получить более естественный оттенок тиффани, нужно использовать голубую краску, которая содержит зелёные пигменты. Можно попробовать, например, циан, ультрамарин, лазурь или кобальт.

Базовые оттенки для цвета тиффани: синий и зелёный

Это важно! Лучше всего подбирать краски одного типа, их проще перемешать до однородной консистенции.

Последовательность смешения красок:

На палитру или любую поверхность нанести немного циановой и зелёной краски. Для получения зелёного тона можно предварительно смешать жёлтую и синюю краску в равных пропорциях.

Базовый тон тиффани — это голубой и зелёный в соотношении 2:1. Для получения насыщенного цвета морской волны можно взять 1,5 части зелёной краски. Если нужен цвет, более приближённый к синему, следует уменьшить пропорцию зелёного до 0,5.

Можно поэкспериментировать с добавлением жёлтого в соотношении 1:6.

Если цвет получился слишком ярким, можно смягчить его несколькими каплями белой краски.

Смешивайте краски на палитре до получения желаемого оттенка. Желательно сразу приготовить тиффани в нужном объёме. При повторном смешениидобиться аналогичного тона довольно сложно.

Более подробно процесс получения различных оттенков тиффаниможно посмотреть на видео.

В чём основное отличие мятного оттенка от цвета тиффани

Многие, когда говорят о цвете тиффани, подразумевают голубую или мятную палитру, но это неверное рассуждение. В этом тоне есть и оттенок весеннего неба, и вкрапления зелени, и горного хрусталя, и чистого льда. Он начинается с пастельных тонов и заканчивается насыщенной краской, которая красиво смотрится для оформления акцентов и декора.

В мятном цвете основной оттенок — зелёный, а в тиффани− голубой

Как и с чем получается гармоничное сочетание цвета

Цвет тиффани выбирают для придания интерьеру благородной изысканности. А что, если немного отойти от классических канонов, добавить некоторые нестандартные вариации и поиграть на контрастах и смешении стилей? С какими цветами можно сочетать цвет тиффани? Не нужно бояться экспериментов, в дизайне интерьера не бывает неправильных решений. Основное правило — чтобы в таком помещении именно вам было комфортно и уютно.

Нежное сочетание с белым и пастельными оттенками

Цвет тиффани в сочетании с белым и пастельными песочнымии кремовыми оттенками смотрится очень достойно и эффектно и ассоциируется с безмятежным и спокойным отдыхом. С его помощью можно выделить акценты и подчеркнуть чистоту белого тона. Это беспроигрышный тандем для оформления любой комнаты.

1 of 6 Гармония в контрасте с коричневым, чёрным и зелёным

Довольно смелое решение — включить в оформление насыщенные оттенки тиффани. Это придаст интерьеру уникальность и неповторимость. Например, акцентировать его чёрным, коричневым и зелёным. Такой дизайн подойдёт для смелых и неординарных людей.

Это следует знать! В таком решении важно не перегружать интерьер, достаточно выделить одну стену или несколько небольших акцентов, и помещение кардинально изменится.

1 of 6 Фотопримеры гармоничного использования цвета тиффанни в разных интерьерах

Все оттенки тиффани прекрасно сочетаются не только в современных дизайнах, они могут стать настоящим украшением практически любого стилевого оформления квартиры или частного дома.

Дуновение ветерка в средиземноморской стилистике

Средиземноморский стиль — это простые линии и естественная цветовая гамма морского берега. Для отделки используют материалы, камень и дерево, оттенки которых перекликаются с природой побережья. Для средиземноморского дизайна цвет тиффани — это дуновение ветерка, он подчёркивает свежесть и придаёт помещению совершенно иной вид. В дополнение к нему можно использовать терракотовый, оливковый и, конечно, белый цвет. Такое оформление прекрасно подойдёт для ванной комнаты или кухни. При этом мебель может быть в голубом оттенке с элементами патинирования.

Акценты в этнических стилях кантри и прованс

В дополнение к деревянным поверхностям в стилях кантри и прованс используют акцентные приёмы в оттенке тиффани. Это может быть посуда в бирюзовой гамме или текстиль. Главное, сохранить гармонию помещения и придерживаться общей композиции. Для прованса это могут быть принты в теме живописи, для кантри — мотивы Индии, нежный тиффани будет уместен в любом проявлении. Сыграйте на контрастном сочетании — используйте ультрамодное направление в дополнение к антиквариату и состаренной, пусть даже и искусственно, мебели. Благодаря таким экспериментам можно придать ретро-стилям нотку современности.

Тиффани в сочетании со стеклом и металлом в современном хай-теке

Для оформления интерьера в стиле хай-тек используют самые современные технологии и отделочные материалы. Голубой тон прекрасно сочетается со стеклом и металлом. Здесь не нужно бояться обилия цвета, любое количество тиффани будет смотреться гармонично и уместно. Он может быть в качестве акцентной стены или в элементах декора.

Как обыграть цвет тиффани в интерьерах разных комнат

Многие считают цвет тиффани несколько женственным, но его можно органично обыграть и для оформления рабочего кабинета в деловом стиле, и семейной гостиной, и детской.

Оформление гостиной и рабочего кабинета

В гостиной цвет тиффани должен стать лидирующим, в качестве деталей можно добавить элементы оранжевого оттенка. Такое оформление будет напоминать восточные мотивы в современной интерпретации.

Ещё в одном помещении цвет тиффани открывается совершенно по другому — в рабочем кабинете. Бирюзовый оттенок положительно влияет на работоспособность и умение акцентироваться на процессе, с одной стороны, а с другой — принесёт спокойствие и гармонию.

Нежные оттенки для спальни и детской

В спальне рекомендуется отказаться от кричащих акцентов в пользу пастельного оттенка. В дополнение к нему можно сделать оформление в кофейном тоне. Уместно будет окрасить одну стену в такой гамме и к ней подобрать постельное бельё песочного оттенка. Тиффани хорошо сочетается с деревом, поэтому предпочтение нужно отдавать деревянному каркасу кровати.

Уместен дизайн в бирюзовой гамме и в детской. Он будет напоминать подростку о романтике морских путешествий и тропических странах. В комнате используют такой тон и для стен, и для потолка. В качестве дополнения его можно совместить салатовым, лимонным или даже вишнёвым оттенком.

Совет! Ребёнку понравятся сказочные мотивы, например, на стене, окрашенной в цвет тиффани, можно нарисовать любимые персонажи из мультфильмов. В такой комнате он будет с удовольствием играть и принимать друзей. Не менее интересен и строгий интерьер, дополнить который следует серебристыми кружевами или гардинами с элементами позолоты. Получится настоящий будуар маленькой принцессы.

Для подростков следует отказаться от вычурной роскоши и оставить тиффани только на стенах и в текстиле. Такое оформление будет настраивать на рабочее настроение и вдохновлять на учебный процесс.

Нюансы цвета тиффани при оформлении кухни и ванной комнаты

На кухне цвет тиффани нужно использовать с осторожностью. В маленьком помещении лучше остановиться толькона декоре и небольших акцентах в виде текстиля и диванных подушечек. При этом важно, чтобы вся посуда гармонировала с основным тоном. Одна забытая тарелка из старого сервиза может полностью испортить впечатление об интерьере.

А вот для просторных помещений можно выбрать и гарнитур в любимой гамме тиффани, прекрасно будут смотреться и состаренные поверхности в стиле ретро. Такой оригинальный ход никого не оставит равнодушным. Дополнить весеннее настроение можно деталями жёлтого оттенка, которые всегда создают комфорт и приносят семейный уют.

При выборе цвета тиффани для ванной комнаты нужно быть готовым, что он может менять свой оттенок при изменении освещения. Если вы поменяли лампочки с тёплого свечения на холодное, бирюза заиграет совсем другими красками. Поэтому желательно разбавить его классическим белым кафелем.

Ключевой момент — цвет тиффани в мебели и текстиле

Мебель в цвете тиффани будет уместно смотреться в дизайне любой комнаты. Обязательно нужно дополнить оформление акцентами в виде декора, которые выгодно подчеркнут всё великолепие оттенка. Он отлично вписывается даже в винтажные интерьеры, придавая им нотку современности.

Это интересно! Полностью преобразить интерьер можно всего за 5 минут. Достаточно постелить ковровое покрытие в стиле тиффани или положить на диван 2-3 декоративные подушки, и вы получите совершенно новое пространство.

Если сделать из ткани на окнах драпировку в оттенке тиффани, она зрительно увеличит пространство и наполнит комнату светом. Это прекрасный вариант для отделки детской или спальни. В качестве дополнения можно украсить стены картинами, подобрать соответствующие обои цвета тиффани и положить на мягкую мебель несколько декоративных подушек.

1 of 6 Заключение

Выбирая дизайн помещения, стоит обратить внимание на тиффани. Необязательно кардинально перевоплощать интерьер, достаточно 2-3 предметов, чтобы полностью обновить ремонт и раскрыть цвет во всём великолепии. Оттенок может объединить разные комнаты в одно пространство, это прекрасная идея для больших площадей или квартир-студий, в которых тиффани выступает в качестве связующего звена различных зон.

Теперь вы знаете, как можно кардинально преобразить интерьер, добавив всего несколько акцентных моментов. Поделитесь с нами в комментариях о том, какие именно моменты вам понравились, и вы непременно воплотите в жизнь. Нашей редакции важно знать ваше мнение. А в заключение посмотрите видеообзор интересных решений использования цвета тиффани в интерьере разных комнат.