Изящество и простота белого цвета в интерьере кухни: фото современных проектов в разных стилях

Белые кухни в интерьере: реальные фото

Дизайн кухни в тёмных и ярких оттенках отходит в прошлое, на смену приходят светлые и монохромные интерьеры. В последнее время большой популярностью пользуются белые гарнитуры, которые являются олицетворением воздушности, свежести и гармонии. Каждый уголок помещения благодаря такому оформлению наполнен солнечным светом в течение всего дня. Однако ограничиваться исключительно белым цветом не стоит, у многих такое помещение ассоциируется с больницей. Сегодня обзор редакции Homius.ru посвящён основным правилам оформления белых кухонь, а реальные фото в интерьере помогут выбрать наиболее интересный и практичный дизайн.

В современном оформлении кухни используют не только белый цвет, но и его производные

Содержание статьи

1 Все плюсы и минусы кухонь в белом цвете

2 Золотое правило сочетания белого с другими оттенками

3 Какие материалы подходят для отделки кухни в белых тонах

3.1 Практичная отделка пола и потолка

3.2 Делаем акценты на стенах и кухонном фартуке

3.3 Как правильно выбрать окна и двери

4 Ключевой момент в оформлении кухни в белом цвете: декора и текстиля

5 Много света не бывает: советы по выбору освещения

6 Особенности выбора мебели и техники для интерьера в белом цвете

7 Дизайн кухни белого цвета в разных стилистических направлениях

7.1 Эффектное сочетание белой кухни и серой столешницы в стиле интерьере минимализм

7.2 Изящная белая кухня в классическом дизайне

7.3 Классическое сочетание белой кухни со столешницей чёрного цвета в стиле ар-деко

7.4 Изучаем детали в белой глянцевой кухне в стиле хай-тек 7.5 Как сочетаются белые кухни с деревом в скандинавском дизайне

7.6 Попурри на тему белой кухни в современном стиле: фотогалерея уникальных дизайнов

8 Белые кухни в разных по площади интерьерах: реальные фотопримеры профессиональных дизайнов

8.1 Белый цвет для маленькой кухни

8.2 Грамотное зонирование в просторных белых кухнях

9 Заключение

Все плюсы и минусы кухонь в белом цвете

Достоинства белого цвета в интерьере кухни очевидны, а все минусы кажутся скорее заблуждениями, чем реальными недостатками:

универсальное оформление, к белому цвету намного проще подобрать декор и различные аксессуары;

в таком оттенке можно оформить интерьер в любом стилевом направлении, к нему намного проще подобрать отделочные материалы и декор;

практичность — ухаживать за белыми поверхностями намного проще, чем за тёмными оттенками. На них не заметны отпечатки пальцев и капельки воды;

белый цвет визуально расширяет пространство, а глянцевые поверхности наполняют его солнечным светом.

Следует отметить и некоторые особенности белого цвета:

для сохранения первозданной белизны за поверхностями следует более тщательно ухаживать;

нужно выбирать материал для кухни самого высокого качества, плохо окрашенные поверхности со временем могут пожелтеть.

Белый цвет благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека, он вносит гармонию и уют в семейный очаг

Золотое правило сочетания белого с другими оттенками

В любом оформлении интерьера действует правило трёх цветов, но это не значит, что нужно выбирать именно их. Это означает, что в дизайне допустимы три цветовые гаммы.

Это следует знать! Распределение цветовой гаммы в интерьере должно быть в следующей пропорции: 60/30/10. Это означает, что 60% оформления приходится на доминирующий оттенок, 30% − на дополнительный и 10%− на акцентные моменты. Такой порядок выбора цветовой гаммы работает на 100%.

Чтобы кухня не ассоциировалась со стерильным помещением больничной палаты, можно использовать дополнительные оттенки, которые подчеркнут стиль, роскошь и элегантность базового цвета:

классическое сочетание с льняными, бежевыми, кремовыми и антично-белыми оттенками;

с яркими тонами миндаля, магнолии и бисквита;

со светлой гаммой слоновой кости и дымчато-белого оттенка.

Все эти полутона хорошо сочетаются на кухне как с базовым белым, так и между собой, создавая удивительные композиции. А если есть желание добавить яркие оттенки, стоит обратить внимание на небольшое количество коричневого, синего, жёлтого, оранжевого, зелёного, серого, красного и чёрного, главное, не переборщить с акцентами.

Грамотное распределение трёх цветов в интерьере

Какие материалы подходят для отделки кухни в белых тонах

В зависимости от основного оттенка для отделки кухни нужно подбирать тёплую или холодную цветовую гамму.

Практичная отделка пола и потолка

Для отделки пола на кухне используют следующие материалы:

самый бюджетный вариант − линолеум;

ламинат с влагостойкими характеристиками оттенка выбеленный дуб с ярко выраженной текстурой дерева;

керамическую плитку с шероховатой поверхностью;

керамогранит с прожилками под мрамор.

Для отделки потолка можно выбрать побелку, гипсокартонные конструкции или натяжное покрытие. Цвет должен гармонировать с общим оформлением. Лучше всего смотрится молочно-бежевая гамма или голубой оттенок, который будет создавать ощущение бескрайнего неба. Дополнительно следует сделать скрытую подсветку, например, из светодиодной ленты.

Делаем акценты на стенах и кухонном фартуке

Большое разнообразие фактур для отделки стеновых поверхностей позволяет создать уникальный и неповторимый интерьер. Любая кухня разделена на две зоны: рабочую и обеденную, соответственно, с помощью отделочных материалов можно выделить каждую из них.

Зонирование

Возможные варианты отделки

Рабочий фартук

Необходимо выбирать материалы с поверхностью, устойчивой к истиранию. Практичность и надёжность — это основные критерии выбора. Можно остановиться на керамической плитке, мозаике илискинали с интересным рисунком. Такой фартук станет ярким акцентом в интерьере.

Обеденная зона

Она должна быть уютной и красивой, поэтому для обеденной зоны используют фотообои, декоративную штукатурку, текстурное панно, а также можно просто оклеить поверхность интересными обоями или покрасить краской в сочетании с общим интерьером.

Как правильно выбрать окна и двери

К выбору двери на кухню нужно подходить более осмотрительно, она должна быть устойчива к температурным перепадам и повышенной влажности, а также соответствовать следующим критериям:

выдерживать постоянную нагрузку;

не пропускать в другие комнаты запахи от приготовления пищи;

за дверью должен быть простой уход.

Для кухни можно выбирать двери из натурального дерева с защитным покрытием от повышенной влажности, экошпона, стекла или пластика в зависимости от общего дизайна.

Казалось бы, в чём особенность выбора оконных конструкций, чем окна на кухню должны отличаться от остальных помещений. Но вот здесь как рази есть несколько моментов, на которые следует обратить особое внимание:

качественная фурнитура. Окна часто открываются для проветривания, поэтому все элементы конструкции должны быть надёжными;

можно подоконник изготовить из того же материала, как и столешница, а если площадь кухни небольшая, запланировать его как обеденный стол, немного увеличив ширину;

следует обратить внимание и на толщину стеклопакета, котораязависит от того, куда выходят окна. Для тихого дворика не стоит выбирать 3-5 камерных окон, достаточно двухкамерного стеклопакета.

Ключевой момент в оформлении кухни в белом цвете: декора и текстиля

При выборе текстиля следует учитывать расположение окон и проникновение естественного света. Для белой матовой кухни дизайнеры рекомендуют выделить окно цветными тканями, однако, переизбыток красок может смотреться слишком пёстро, особенно если в оформлении уже есть яркая отделка.

Это важно! Для солнечной стороны лучше выбирать тюль холодных оттенков, и, наоборот, смягчить северное расположение поможет тёплая оттеночная гамма.

Прекрасный вариант современного декорирования оконных конструкций — рулонные шторы или воздушный тюль красивого кроя. А также актуальными остаются и римские жалюзи.

Много света не бывает: советы по выбору освещения

Освещение нужно планировать таким образом, чтобы кухня была полностью залита светом. В первую очередь, это естественный свет, не стоит закрывать окна плотными тканями, в светлом помещении они будут утяжелять интерьер. Одной центральной люстры будет недостаточно, обязательно нужно организовать подсветку рабочей зоны встроенными светильниками. А для придания максимального уюта в обеденной зоне на стене следует закрепить бра.

Это интересно! Необычный эффект создаёт диодная лента, закреплённая снизу кухонных шкафчиков.

Особенности выбора мебели и техники для интерьера в белом цвете

На кухне на фоне белого цвета будут хорошо смотреться любые фасады: и матовые, и рельефные, и глянцевые, фотопримеры представлены в нашей галерее. Главное, чтобы они подходили к выбранному дизайну кухни. Производители выпускают кухонные гарнитуры в белом цвете из разных материалов:

ЛДСП;

МДФ;

натурального дерева;

из пластика.

В качестве дополнения подойдут хромированные элементы, стекло и металл. А чтобы интерьер не казался скучным и монохромным, можно выбрать технику для кухни в разнообразной цветовой гамме. Например, необычно будет смотреться холодильник красного цвета. Для современных дизайнов следует выбирать оборудование из нержавеющей стали или стекла.

Дизайн кухни белого цвета в разных стилистических направлениях

Универсальные белые оттенки органично вписываются в любые стилевые оформления кухни. Приведём лишь несколько наиболее распространённых примеров.

Эффектное сочетание белой кухни и серой столешницы в стиле интерьере минимализм

В стиле минимализм допускается смелое сочетание глянцевой мебели белого цвета с чёрным, тёмно-красным и жёлтым тоном. Главное, придерживаться золотого правила включения дополнительного оттенка. Обязательно следует украсить интерьер аксессуарами из стекла, дерева или металла. В белой кухне для отделки стен и столешницы можно использовать серую и коричневую гамму, примеры фото работ представлены в каталоге. В стиле минимализм органично впишется в интерьер столик со столешницей из стекла на хромированных ножках. В качестве акцента можно включить интересный декор — панно из зеркальных элементов.

Изящная белая кухня в классическом дизайне

В классическом дизайне белой кухни, кроме навесных и напольных шкафчиков, уместно будет смотреться сервант из натурального дерева со стеклянными витринами, который напоминает гостям о достатке хозяев. Все фасады должны иметь глянцевую поверхность с элементами позолоты или патины, которые подчёркивают изящество классики. Ножки кухонной мебели, стульев и обеденного столика должны быть изогнутыми с элементами инкрустации. Допускается лепнина по периметру и центру потолка. В качестве декора используют хрусталь. Завершить образ классического оформления следует дорогими шторами и скатертью в насыщенной цветовой гамме.

Классическое сочетание белой кухни со столешницей чёрного цвета в стиле ар-деко

На первый план в таком дизайне выходят современные технологии и изысканность материала. Ар-деко напоминает калейдоскоп, в котором все элементы можно комбинировать в любом варианте, каждый раз получая более новые решения для изменения интерьера. На кухне в таком стиле белая мебель будет удачно сочетаться с отделкой пола в виде чёрно-белой шахматной доски, фотопримеры реальных интерьеров представлены в нашей галерее. А в дополнение к этому и столешницу также следует выбрать чёрного цвета. Оживить такой дизайн можно бытовой техникой из нержавеющей стали и ярких акцентов в зелёной, красной и золотой гамме.

Изучаем детали в белой глянцевой кухне в стиле хай-тек Многие в последнее время отдают предпочтение современному стилю хай-тек. В таком интерьере всё должно быть продумано до мелочей, в нём нет места лишним деталям и элементам. В мебели, освещении и декоре присутствуют строгие и чёткие линии. Приоритет в такой кухне должен быть в пользу белого цвета, в качестве дополнения используют серый металлик, чёрный или небольшое количество ярких и насыщенных оттенков.

Как сочетаются белые кухни с деревом в скандинавском дизайне

Скандинавский дизайн на кухне чем-то похож на интерьер в стиле минимализм, правда, белый должен быть холодного северного оттенка. Обязательно в таком помещении присутствует дерево — это может быть столешница или столик в обеденной зоне, в галерее представлены фотопримеры красивых интерьеров. Фасады также изготавливают из дерева, их предварительно окрашивают матовой краской, не перекрывая природную структуру. В дополнение к оформлению прекрасно подойдут акценты в текстиле и декоре в жёлтой, красной или синей гамме. Для кухонного фартука можно выбрать бело-бежевую керамику небольшого размера. Всё оформление и детали не должны утяжелять интерьер, на окнах следует использовать прозрачные и практически невесомые ткани, которые будут максимально пропускать солнечный свет.

Попурри на тему белой кухни в современном стиле: фотогалерея уникальных дизайнов

Современный дизайн— это собирательный образ нескольких направлений. В нём есть и лофт, и минимализм, и хай-тек, и модерн. Данному стилю характерны простота форм без вычурных деталей, минималистичное оформление, наполнение кухни новейшими технологиями. В нём можно воплотить самые неординарные идеи, но с элементами здравого смысла. Массивные гарнитуры заменяют компактными шкафчиками и полочками в белой гамме с глянцевыми поверхностями. В качестве дополнения следует использовать стекло и дерево.

Белые кухни в разных по площади интерьерах: реальные фотопримеры профессиональных дизайнов

Во время обустройства кухни важно учитывать её площадь, чем меньше пространство, тем больше белого должно быть в интерьере. Чтобы получился настоящий уютный уголок, нужно добавлять только тёплые производные белого тона: сливочный, бежевый и молочный. От холодной гаммы по возможности стоит отказаться.

Белый цвет для маленькой кухни

Для маленькой кухни белый цвет −настоящая находка, он придаёт ощущение открытого пространства, наполненного воздухом. В светлых оттенках следует оформлять и стены, и потолок, и пол. Дизайнеры советуют фасады в кухонной мебели делать глянцевыми, они будут отражать солнечный свет и придавать ощущение дополнительного объёма.

Совет! Чтобы кухня не казалась скучной и однотонной, можно использовать приём контрастной отделки, выбрав для пола и столешницы тёмное покрытие.

В маленьком помещении должно быть как можно больше света. Не стоит на окна выбирать тяжёлые гардины, вполне достаточно прозрачного тюля или рулонных штор. В качестве дополнительных источников света можно использовать точечную подсветку рабочей зоны и полочек. А для создания романтического настроения над обеденным столом закрепить стильные бра.

Грамотное зонирование в просторных белых кухнях

Если в маленькой кухне белый должен стать основным цветом, то в большом помещении он просто потеряется. Профессионалы рекомендуют разбавлять его другими тонами. Можно выполнить интересное зонирование с помощью различного оттеночного исполнения. В оформлении нужно придерживаться золотого правила трёх цветов и их пропорций.

Кухню большой площади можно оформить практически в любом дизайне как в классическом или ретро-стилях, так и в современных направлениях. Важную роль в таком пространстве играет и освещение каждой зоны, ведь белый цвет не терпит полумрака. Здесь на помощь придут потолочные светильники интересного дизайна, это может быть центральная люстра или диодная подсветка по периметру потолка.

Заключение

При выборе белой кухни вас ожидает настоящее эстетическое наслаждение каждое утро, именно в таком интерьере вы после пробуждения будете получать максимум энергии и бодрости, а по окончании трудового дня сможете отдохнуть с большим комфортом. И не нужно бояться излишней маркости поверхности, важно подобрать правильные материалы, уход за которыми не будет вызывать никакой сложности.

А как вы относитесь к белому цвету на кухне? Поделитесь в комментариях, что вы думаете о таком оформлении, нашим экспертам важно знать ваше мнение. Если вы планируете выбрать на кухню гарнитур в белом цвете, посмотрите фотооподборку реальных интерьеров, возможно, именно там вы найдёте кухню своей мечты.