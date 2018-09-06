Идеальное решение для гостиной — стенка со шкафом для одежды

Современный дизайн стенки для гостиной, дополненной вместительным шкафом для одежды, решает в интерьере сразу несколько проблем: хранение вещей всех членов семьи, размещение красивой посуды за стеклянными дверцами и установку бытовой техники. Благодаря этому многофункциональные модели пользуются большим спросом. Производители выпускают огромное разнообразие конструкций, и подобрать необходимую можно как для классических, так и для современных интерьеров. В этой публикации редакции Homius.ru расскажем, какие бывают стенки для гостиной, а также на что стоит обратить внимание при выборе каждой модели.

Стильная современная модель со шкафом станет настоящим украшением интерьера

Содержание статьи

1 Все плюсы и минусы стенки со шкафом для одежды

2 Какие функциональные задачи решает стенка со шкафом в комнате

3 Самые популярные стенки для гостиной со шкафом для одежды

3.1 Классическая корпусная стенка для гостиной

3.1.1 Фото интересных дизайнов стенки в комнату с вместительным шкафом-купе

3.1.2 Практичная стенка в гостиную с угловым шкафом: идеальное решение для небольших комнат

3.2 В чем популярность модульной стенки со шкафом для гостиной

4 Из чего производят стенки для гостиных

5 Особенности выбора стенки со шкафом для гостиной

6 Стенки для гостиной со шкафом для одежды в разных стилевых направлениях

6.1 Дизайн стенок для гостиной в современном и классическом стиле

6.2 Блеск металла и глянца стенок в стиле хай-тек и минимализм

7 Заключение

Все плюсы и минусы стенки со шкафом для одежды

Стенки для гостиной со шкафом в комплекте — это сочетание различных по размерам тумб, секций и полочек, предназначенных для хранения не только одежды, но и хозяйственных принадлежностей, посуды. Многие модели рассчитаны и для размещения бытовой техники.

Еще лет 15 назад стенки не пользовались особым спросом, но в последнее время популярность к ним возвращается вновь. И этому есть ряд объяснений:

практичность — с одной стороны стенка не занимает много места, а с другой — множество модулей с полочками и штангами для одежды позволяют организовать процесс хранения с большим комфортом;

функциональность — кроме платяного шкафа они дополнены секциями для посуды, баром, выдвижными ящичками для хранения белья или бытовых мелочей.

Недостатков модель практически не имеет. Важно при выборе обращать внимание на качество материала. Кроме того, следует учитывать, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.

Производители выпускают модульные группы, которые подходят практически для любого стилевого оформления

Какие функциональные задачи решает стенка со шкафом в комнате

Современные ритмы жизни вносят свои требования и к дизайну мебели. Основным является максимальная функциональность и практичность, внутри любой конструкции должен разместиться весь гардероб хозяев. Профессионалы советуют при выборе модели учитывать следующее:

если в гардеробе владельцев есть брюки, обязательно нужна брючница;

в шкафу должно поместиться достаточное количество вешалок для блузок и рубашек;

желательно, чтобы была полочка для обуви;

для пуховиков и специальной спортивной одежды нужны вместительные модули;

для хранения белья, чулок и носков удобными будут выдвижные ящички, отдельные для мужчин и для женщин.

Функционал нужно продумать с максимальным комфортом для каждого члена семьи

Самые популярные стенки для гостиной со шкафом для одежды

Производители выпускают огромное разнообразие моделей со шкафами, благодаря этому можно без труда подобрать для себя наиболее оптимальную конструкцию.

Классическая корпусная стенка для гостиной

Классическая стенка, знакомая нам с очень давних пор, остается актуальной и сегодня. К основным достоинствам такой модели относят:

не нужно подбирать отдельные группы, продумывать дизайн, вы сразу получаете готовый ансамбль;

производители предлагают гарнитуры в различной цветовой гамме, которые можно подобрать для разных стилистических оформлений комнаты;

все элементы надежно соединены, что обеспечивает прекрасную прочность конструкции.

Основной нюанс, на который нужно обратить внимание — размер: здесь уже приходится выбирать из действующих предложений изготовителей.

Фото интересных дизайнов стенки в комнату с вместительным шкафом-купе

Стенка в зал со шкафом-купе отличается своей функциональностью. Такие конструкции следует выбирать по индивидуальным размерам комнаты.

Фото модели

Описание

Для больших площадей выпускают угловые модели.

Интересно в интерьере смотрятся шкафы-купе с радиальными дверцами.

Большие стенки для гостиной с плательным шкафом позволяют разместить все вещи владельцев.

Стильный дизайн, такие модели прекрасно подходят к любому современному оформлению.

Практичная стенка в гостиную с угловым шкафом: идеальное решение для небольших комнат

Угловые модели в последнее время пользуются большой популярностью. Они помогают рационально расположить мебельную композицию в гостиной, при этом задействованы все свободные площади. Это прекрасный вариант для маленьких комнат.

В зависимости от наличия свободного пространства можно подобрать модель с различным наполнением и параметрами. Некоторые производители дополняют угловые конструкции местом под камин — это очень необычное решение для дизайна мебельных композиций.

В комплект обычно включают:

вместительный шкаф;

открытые полки;

пенал с глухими или стеклянными фасадами;

модульную панель;

невысокую тумбу под телевизор с ящиками и полочками.

Шкаф может быть как угловым, так и располагаться вдоль одной из стен, одно— и двухдверным. Все модули, как правило, взаимозаменяемы, при необходимости их легко можно поменять местами, обновив, таким образом, весь интерьер.

В чем популярность модульной стенки со шкафом для гостиной

Основное преимущество таких стенок — все модули располагаются в произвольном порядке. Производители часто выпускают целые линейки предметов, оформленных в одном дизайне. При необходимости можно докупить недостающий модуль.

Это важно! Модульная стенка комплектуется индивидуально в зависимости от потребностей покупателя. Нет необходимости приобретать ненужные предметы и тратить на это лишние деньги.

Основной плюс модульной конструкции именно в отдельных модулях: в случае повреждения одного элемента можно всегда докупить аналог, не меняя при этом весь гарнитур.

Из чего производят стенки для гостиных

Для изготовления стенок используют следующие материалы:

дерево;

ЛДСП;

МДФ;

пластик;

стекло;

металл.

Конечно, натуральное дерево по красоте не заменит никакой материал, но цена его намного выше, и, кроме того, за ним требуется определенный уход. Прекрасной альтернативой выступает МДФ, мебель из него подходит как для классических, так и для современных интерьеров.

При выборе ЛДСП следует уточнить у продавца гигиенический сертификат. Недобросовестные производители могут использовать материал низкого качества, выделяющий во время эксплуатации вредные вещества.

Совет! Эффектно выглядят конструкции со вставками из стекла, зеркал или пластика, они прекрасно подойдут для любого современного стиля.

Модульная стенка из ЛДСП

Особенности выбора стенки со шкафом для гостиной

Чтобы грамотно обустроить интерьер гостиной и подобрать наиболее удачную модель, при выборе нужно обратить особое внимание на следующие моменты:

размер стенки должен подходить для гостиной. Не нужно покупать слишком маленькую модель, она потеряется в интерьере. Для небольших комнат стоит обратить внимание на угловые конструкции светлого оттенка;

стенка в интерьере выступает ключевым акцентом, поэтому всю обстановку следует подбирать под нее;

если конструкция будет занимать несколько стен, следует отдавать предпочтение моделям более темного оттенка;

высокая модель до потолка визуально увеличит высоту гостиной.

Стенки для гостиной со шкафом для одежды в разных стилевых направлениях

Производители предлагают дизайн стенки для гостиной в разных оформлениях, главное — подобрать наиболее удачное сочетание с общим стилем комнаты. Модульная группа должна подходить по цвету к отделочным материалам. Дизайн конструкции также может быть разным: от прямых и четких линий до плавных переходов между секциями. Фасады также оформляют интересными вставками и декором.

Это следует знать! Можно сделать вставки не только из тонированного или прозрачного стекла, но и заказать фотопечать на поверхностях.

Прекрасно смотрятся модульные композиции с контрастными сочетаниями светлого оттенка и древесины венге

Дизайн стенок для гостиной в современном и классическом стиле

Современные дизайны требуют максимальной функциональности и компактности. Всем этим требованиям отвечают стенки для гостиной со шкафом для одежды. К такому стилю относят несколько направлений:

лофт;

минимализм;

хай-тек;

арт-деко.

Основное правило при выборе модели — плавное или контрастное сочетание с общим оформлением комнаты. Эти направления сводят к минимуму присутствие дополнительных украшений и декора, все должно быть лаконичным и функциональным.

Стенка в классическом дизайне

Классическое оформление — это роскошь в сочетании с утонченным вкусом. Стенка в таком интерьере должна быть выполнена из дорогих пород дерева, поэтому и стоимость ее будет немалой, но и прослужит она не один десяток лет.

Дерево прекрасно сочетается со стеклянными вставками, пластиком и металлом. Цветовое оформление должно быть приближено к естественному оттенку древесины. Поверхности обязательно обрабатывают защитными составами и лаком с глянцевым или матовым эффектом.

Современная классика уходит от массивности, все чаще производители предлагают светлые модульные группы с большим количеством вставок из стекла. Стенка со шкафом для одежды будет создавать в гостиной гармоничное сочетание с мягкой мебелью.

Это интересно! Дополнительная подсветка полочек эффектно подчеркнет дизайн стенки и будет создавать романтическое настроение тихими семейными вечерами.

Блеск металла и глянца стенок в стиле хай-тек и минимализм

Хай-тек — это один из наиболее популярных в последнее время стилей, кроме того, он самый практичный и приспособленный к жизни в мегаполисе. Стенка в таком стиле — это матовые или прозрачные стеклянные дверцы, хромированная металлическая фурнитура и элементы отделки. В этом дизайне модульная группа может быть необычной формы, но с максимальной функциональностью.

Минимализм

Для него характерны глянцевые фасады, которые будут визуально увеличивать пространство комнаты, наполняя ее дополнительным светом. Цветовое оформление может быть в белой, пастельной, черной или серой гамме.

Заключение

Современная стенка со шкафом для одежды — это прекрасная находка производителей. С ее помощью можно организовать грамотное хранение сезонных вещей, красиво расставить посуду, на нижней панели установить телевизор, а на открытых полочках — семейные фотографии и сувениры. Кроме того, стильный дизайн будет ярким акцентом и украшением любого интерьера.

А в вашей квартире есть стенка в гостиной? Расскажите нам в комментариях, какая именно у вас модель, и довольны ли вы выбором?

На видео представлены фото стенок со шкафом образца 2018 года: