Что такое стиль мипарти?

Мипарти (от фр. mi-parti — «разделенный пополам») — одежда, вертикально разделенная на две разноцветные половины. Подданные королей Западной Европы эпохи Средневековья облачались в такие костюмы в XII веке в угоду своим правителям. Изначально мипарти символизировал служение гербу. На протяжении веков этот стиль оставался в моде, постепенно переходя от одежд придворных и шутов на театральные подмостки. В наше время стиль мипарти активно используют дизайнеры по всему миру. Причудливое сочетание двух контрастных цветов приковывает внимание толпы, куда бы вы ни направились. Помимо разных цветов дизайнеры смело используют в одном образе разные фактуры и материалы. Эффектно смотрится макияж на пол-лица от бьюти-блогеров.

Собирая лук в стиле мипарти, не пренебрегайте правилами сочетания цветов и следите за пропорциями: важно, чтобы мипарти-силуэт выгодно искажал вашу фигуру. Если вы желаете визуально удлинить ноги, смело надевайте однотонные брюки или юбку, а вот жакет можно без остатка отдать стилю двух цветов. Опасаетесь, что не справитесь с цветовой парой? Выбирайте беспроигрышное ахроматическое сочетание: черное и белое подойдут всем и придадут вам непоколебимую уверенность в правильности выбора.

Стиль мипарти в Средневековье

Современный стиль мипарти

Стиль мипарти в модных показах Ashish

Стиль мипарти в модных показах Alexis Mabille

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