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«Ну тыждизайнер»: почему дизайнер и клиент никогда не поймут друг друга
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«Ну тыждизайнер»: почему дизайнер и клиент никогда не поймут друг друга 

BigPikcha.ru 39 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
С незапамятных времен продолжается извечная борьба между дизайнерами и их клиентами. Противоположные стороны всегда видят и воспринимают все по-разному, поэтому наличие конфликта всего лишь вопрос времени. Мы не принимаем чью-либо сторону, потому что неадекватных людей хватает как среди излишне творческих дизайнеров, так и среди требовательных клиентов.
На странице группы Pixelo в Facebook были опубликованы иллюстрации, которые как нельзя лучше описывают наиболее распространенные случаи столкновений.
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