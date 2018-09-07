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Тренчи, пальто и жакеты в натуральной палитре молодого украинского бренда OCHI
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Тренчи, пальто и жакеты в натуральной палитре молодого украинского бренда OCHI 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Дизайнер Лана Кузнецова фокусируется на производстве верхней одежды из высококачественных материалов, при этом не использует натуральную кожу и меха, заменяя их искусственными. В коллекции OCHI весна-лето 2019 преобладают тренчи, пальто и жакеты — все в минималистичном стиле и теплой цветовой гамме. По словам дизайнера, ее вдохновляют путешествия и изучение разных культур, а потому вымышленной героиней коллекции стала вечно кочующая девушка, чей гардероб может легко трансформироваться. Так, в съемке лукбука приняла участие Юлия Пелипас, которая, как утверждает Лана, является воплощением ее героини. Вдохновила дизайнера и украинская художница Влада Ралко, создавшая для коллекции три картины: «Личные вещи», «Цветение» и «Рука и роза» — они использовались в качестве принтов. Коллекция будет впервые представлена в Париже в шоуруме Florence Deschamps с 25 сентября по 2 октября.
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