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9 свитеров для осени, которые можно будет носить с чем угодно
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9 свитеров для осени, которые можно будет носить с чем угодно 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Возможность носить уютные теплые свитеры — одна из главных причин, по которым стоит любить осень, считают дизайнеры марки Mirstores. В новой коллекции они сконцентрировались именно на этом предмете гардероба, выполнив его в самых разных вариациях. Здесь можно увидеть с десяток интересных моделей: из шерсти или из мохера с австралийским кашемиром; размера oversize или садящихся идеально по фигуре; с высоким горлом или круглым вырезом.
Но и помимо свитеров модельеры бренда подготовили на холодное время года немало интересного. Стоит обратить внимание на яркие водолазки, классические платья и костюмы, женственные юбки миди и, конечно, яркие пальто.
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