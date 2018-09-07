9 свитеров для осени, которые можно будет носить с чем угодно

Возможность носить уютные теплые свитеры — одна из главных причин, по которым стоит любить осень, считают дизайнеры марки Mirstores. В новой коллекции они сконцентрировались именно на этом предмете гардероба, выполнив его в самых разных вариациях. Здесь можно увидеть с десяток интересных моделей: из шерсти или из мохера с австралийским кашемиром; размера oversize или садящихся идеально по фигуре; с высоким горлом или круглым вырезом.

Но и помимо свитеров модельеры бренда подготовили на холодное время года немало интересного. Стоит обратить внимание на яркие водолазки, классические платья и костюмы, женственные юбки миди и, конечно, яркие пальто.