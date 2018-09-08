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10 главных оттенков этого сезона: прогноз института Pantone
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10 главных оттенков этого сезона: прогноз института Pantone 

Inmyroom 25 минут назад
Фото: Inmyroom
Специалисты института цвета Pantone представили цветовой прогноз на осенне-зимний сезон. Какие оттенки будут актуальны и почему — в нашей статье.
Идеально для осени: глубокий и насыщенный оттенок напоминает пряный глинтвейн в бокале. Добавлять его лучше дозированно: каминное кресло, свечи и текстиль.
Если предыдущий цвет показался не слишком ярким — этот оттенок красного точно не оставит вас равнодушными. И неудивительно, что его назвали «храбрым» — ярко-красный тон можно сочетать только с более сдержанными оттенками. Например, нейтральными серыми стенами.
Глубокий синий оттенок вызывает ассоциации с прохладными осенними сумерками. К тому же он освежит однотонный интерьер. Хорошо сочетается как с бледными розоватыми тонами, так и с насыщенными желтыми оттенками.
Совсем не осенний ярко-желтый не может не нравиться. Попробуйте добавить его в свою спальню с помощью пледа, обивки кровати или прикроватной тумбочки. И у вас дома всегда будет солнечно.
Этот оттенок — микс светло-коричневого и зеленого. Отлично подойдет и для стен, и для мебели, и для мелочей. Например, классно смотрится посуда оливкового цвета.
Эту осень дизайнеры предлагают встретить ярко — солнечные рыжие оттенки помогут разбавить однотонный или черно-белый интерьер. А любителям смелых решений наверняка понравится идея выкрасить в стены в этот яркий цвет.
Главный цвет 2018 года не сдает своих позиций. Используйте его дозированно, сочетайте с белым и желтым и не бойтесь экспериментировать с оттенками.
Если ультрафиолет кажется вам слишком ярким, легкий сиреневатый оттенок станет хорошей альтернативой. А зимой будет навевать мысли о скором наступлении весны.
Светло-желтый оттенок с зеленоватым подтоном сделает любое помещение светлее и поднимет настроение. А если у вас дома много зеленых растений — получится идеальное сочетание.
Любителям нордических стилей понравится этот сине-зеленый глубокий оттенок. Пожалуй, единственный цвет из этой яркой палитры, который действительно ассоциируется с холодами.
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