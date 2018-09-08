Китайский дизайнер Лань Юй представила новую коллекцию одежды на Нью-Йоркской неделе моды

Нью-Йорк, 7 сентября / Синьхуа / — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь