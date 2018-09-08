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Китайский дизайнер Лань Юй представила новую коллекцию одежды на Нью-Йоркской неделе моды
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Китайский дизайнер Лань Юй представила новую коллекцию одежды на Нью-Йоркской неделе моды 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2019 в США состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Лань Юй. Фотографии Синьхуа/Линь Билинь
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