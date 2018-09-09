Уличная мода недели: цветной плащ, полосатая юбка и пояс со слоганом

Буквы, логотипы и слоганы

Последние шесть месяцев мир находит вдохновение в буквах. Иногда не так важно, что написано на том или ином предмете одежды, главное — выглядеть стильно и уместно. Чтобы внедрить тренд в повседневную жизнь, достаточно добавить всего одну деталь с шрифтовой композицией, например, пояс. И тогда привычная одежда заиграет по-новому. Оттенки коричневого

Теплые тона, начиная с молочного и заканчивая карамельным, способны идеально сочетаться между собой и создавать мягкий осенний образ. Для лучшего эффекта ограничимся тремя оттенками, а в качестве поддержки будем использовать украшения из желтого золота. Яркая полосатая юбка

Осенью юбка миди незаменима. В новом сезоне стоит обратить внимание на вариант с вертикальными полосами. Желательно, чтобы в рисунке присутствовал хотя бы один яркий цвет, тогда получится сочетать вещь с яркой обувью и тем самым сделать юбку универсальной — она подойдет и для деловых обедов, и для веселых дружеских вечеров. Серый тотал-лук Ничто так не помогает выглядеть элегантно и стильно, как серый цвет. Но собирая тотал-лук, важно не скатиться до образа серой мышки. Чтобы этого не произошло, есть несколько вариантов на выбор: добавить переливающийся серебряный цвет в качестве аксессуаров или обуви, использовать принт в полоску или клетку, выбрать несколько разных оттенков серого. Чтобы образ стал динамичнее, стоит добаивть один яркий элемент. Красный шейный платок — лучшее решение. Девушки, предпочитающие более сдержанный и деловой стиль в одежде, по достоинству оценят приталенное платье миди и силуэтную юбку от дизайнера Маши Горячевой. Модели серого цвета имеют классический принт в горошек, который актуален в любое время года.

Платье «Александра», от 22 100 руб.,

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Юбка «Тиффани», от 16 000 руб.,

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Сумка и обувь в одном цвете

Совсем недавно сочетать аксессуары одного цвета считалось избитым приемом и почти дурным тоном. Но сейчас модное правило вновь вернулось. Если в вашем гардеробе вдруг оказались обувь и сумка одинакового цвета (или еще лучше — оттенка), то можно воспользоваться ими, чтобы разбавить монохромный или серо-бежевый наряд. Идеальным дополнением к такому образу станет колье в тон обуви и сумки. Грамотно подобранные украшения способны стать завершающим штрихом готового наряда.

Колье Den'O, от 3 150 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Колье Den'O, от 3 950 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Цветной плащ

Добавить оригинальности образу с джинсами и топом способен яркий цветной плащ. Принты помогут выделить вас из толпы и сделать запоминающимся даже самый банальный наряд. Другие уличные образы для вдохновения:

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