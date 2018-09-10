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Совместная коллекция Moschino и H&M будет и для животных
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Совместная коллекция Moschino и H&M будет и для животных 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Работая над созданием коллаборации Moschino и H&M, дизайнер Джереми Скотт пришел к выводу, что еще одной капсулой перед релизом коллекции станет одежда для животных.
Он рассказал авторам журнала Vogue, что ему предлагали сделать детскую коллекцию, но посчитал идею скучной, имея несколько подобных работ, а над одеждой для питомцев дизайнер работает впервые.
«У меня нет домашних животных, но я хотел бы завести маленького терьера и назвать его Matinee, — рассказал в интервью журналу Скотт. — Есть в коллекции ошейник с золотой надписью Moschino. Пожалуй, это наиважнейшая вещь. Это классика».
Также он отметил, что любимой вещью из капсулы для животных у дизайнера стал дутый жилет с принтом в виде цепей.
Коллаборация Moschino [tv] H&M 8 ноября поступит как в онлайн-продажу, так и в избранные бутики марки.
Наиважнейшая вещь — ошейник с золотой надписью
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