Ещё
Мебель и ковры: вещи в доме, от которых лучше избавиться сейчас, чем передать потомкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мебель и ковры: вещи в доме, от которых лучше избавиться сейчас, чем передать потомкам 

Anews 21 минуту назад
Фото: Anews
Многие люди любят коллекционирование из-за потрясающего чувства достижения цели, когда коллекция пополняется новыми экземплярами. Однако даже если предметы выглядят дорогими, это не значит, что их нужно оставлять в наследство. Дети и внуки могут оказаться обременены таким подарком, а чтобы знать, что именно лучше не собирать, эксперты составили собственный список.
Монеты
Еще в прошлом веке школьники любили нумизматику, которая сейчас превратилась в довольно редкое увлечение. Это отразилось на рынке монет, которые потеряли высокую стоимость. Коллекции монет в современности зачастую не несут ценности. Старая мебель
Иногда старая мебель может стать ценным антиквариатом, но это происходит в уникальных случаях. Чехословацкие стенки и дубовые шкафы времен СССР в большинстве своем не входят в список дорогой мебели, а следующее поколение вряд ли оценит их практичность. Мода не стоит на месте и современные магазины предлагают уйму красивой и недорогой мебели, которой лучше заменить старые экземпляры в квартире. Столовое серебро
Стоимость серебра за последние десятилетия снизилась в разы, что привело к спаду цен на коллекции столовых приборов. Сейчас такие вещи представляют собой обычные вилки и ножи, но если выглядят они неплохо, такой набор приятно получить в наследство. Куклы
Не так давно людей охватила страсть к коллекционированию кукол, которые к данному моменту почти обесценились. Крупную сумму можно выручить за необычные и очень похожие на людей азиатские куклы, но и эти коллекции лучше продать сразу, а не передавать потомкам. Сервиз
Главным подарком на свадьбу в прошлом являлся именно фарфоровый сервиз, который приятно было использовать во время чаепития с важными людьми. Современные граждане для этих целей выберут обычную посуду с забавными принтами, чем потертый от старости сервиз. Ковры
Настенный ковер давно стал пережитком прошлого, а молодежь все чаще отказывается даже от обычных напольных ковров. Кроме того, существуют многочисленные доказательства того, что этот предмет интерьера является пылесборником, а мода на него если и вернется, то уж точно нескоро.]]>
Anews: последние новости
Счастье на чужом горе: известные разлучницы среди знаменитостей "Кидает пацана": Кто из звездных отпрысков не сможет себя обеспечить? “Не проститутка, а тусовщица”. Признания девушек, живущих за счет “папиков”
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Порошина развелась с мужем12
Вещи, которые приносят беду4
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость41
Какие женские черты характера бесят мужчин
5 вещей, которые нельзя сливать в раковину11
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
05:35
Подростки, превратившиеся в странных существ
Красота Здоровье
05:27
Свадьбы и роды российских звезд лета-2018
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение