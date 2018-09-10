Мебель и ковры: вещи в доме, от которых лучше избавиться сейчас, чем передать потомкам

Многие люди любят коллекционирование из-за потрясающего чувства достижения цели, когда коллекция пополняется новыми экземплярами. Однако даже если предметы выглядят дорогими, это не значит, что их нужно оставлять в наследство. Дети и внуки могут оказаться обременены таким подарком, а чтобы знать, что именно лучше не собирать, эксперты составили собственный список.

Монеты

Еще в прошлом веке школьники любили нумизматику, которая сейчас превратилась в довольно редкое увлечение. Это отразилось на рынке монет, которые потеряли высокую стоимость. Коллекции монет в современности зачастую не несут ценности. Старая мебель

Иногда старая мебель может стать ценным антиквариатом, но это происходит в уникальных случаях. Чехословацкие стенки и дубовые шкафы времен СССР в большинстве своем не входят в список дорогой мебели, а следующее поколение вряд ли оценит их практичность. Мода не стоит на месте и современные магазины предлагают уйму красивой и недорогой мебели, которой лучше заменить старые экземпляры в квартире. Столовое серебро

Стоимость серебра за последние десятилетия снизилась в разы, что привело к спаду цен на коллекции столовых приборов. Сейчас такие вещи представляют собой обычные вилки и ножи, но если выглядят они неплохо, такой набор приятно получить в наследство. Куклы

Не так давно людей охватила страсть к коллекционированию кукол, которые к данному моменту почти обесценились. Крупную сумму можно выручить за необычные и очень похожие на людей азиатские куклы, но и эти коллекции лучше продать сразу, а не передавать потомкам. Сервиз

Главным подарком на свадьбу в прошлом являлся именно фарфоровый сервиз, который приятно было использовать во время чаепития с важными людьми. Современные граждане для этих целей выберут обычную посуду с забавными принтами, чем потертый от старости сервиз. Ковры

Настенный ковер давно стал пережитком прошлого, а молодежь все чаще отказывается даже от обычных напольных ковров. Кроме того, существуют многочисленные доказательства того, что этот предмет интерьера является пылесборником, а мода на него если и вернется, то уж точно нескоро.]]>