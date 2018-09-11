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ИКЕА-2019: 8 идей для кухни из российского каталога
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ИКЕА-2019: 8 идей для кухни из российского каталога 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Продолжаем наш обзор нового каталога ИКЕА. Сегодня в центре внимания — кухни и столовые. Цветовые решения заметно потемнели, а решений для компактного хранения стало еще больше.
Но главное, что стоит отметить — то, как по-разному могут выглядеть кухни шведского бренда. В этом году они дружно «ушли» в кантри и стали напоминать уютные кухни из английских фармхаусов. Рассказываем о ярких новинках.
Смеситель с боковым рычагом-ручкой — что-то среднее между классикой и современными моделями, и ровно то, что нужно для кухни в стиле кантри. Новинку можно выбрать в хроме, медном цвете или с выдвижным изливом, как на фото, что очень практично.
Про мойку с выступающей передней стенкой мы рассказывали, когда анонсировали новинки из американского каталога бренда. Кстати, со смесителем ИНШЕН у мойки выйдет прекрасный тандем.
Много цветной посуды — еще одна фишка нового каталога. Салатовые, розовые, синие и серые оттенки тарелок и мисок «разукрасят» белую или монохромную кухню. Да и есть из такой посуды если не вкуснее, то как минимум приятнее глазу.
Еще одно открытие нового каталога — классический икеевский светильник ОТТАВА в черном цвете. Строго говоря, этот светильник вешают и в гостиных, и в коридорах, и в санузлах, но над обеденным столом ОТТАВА особенно хороша.
Если к этому стеллажу докупить стеклянные дверцы, получится книжный шкаф — именно так и задумывалась эта модель изначально.
Но глядя на решения из нового каталога ИКЕА, оказалось, что на полках стеллажа прекрасно смотрится кухонная посуда и что ЛИАТОРП идеален для кухни и столовой. Может, все дело в новом темно-оливковом цвете?
Новинка для тех, кому надоели стандартные формы. В новых стеклянных банках можно хранить сыпучие продукты или вкусности. Приобретаем все три модели сразу — так смотрится интереснее.
Многие дизайнеры советуют отыскать место для кухонного острова даже на маленькой кухне, ведь это удобнее и практичнее, чем обычная обеденная группа. Так или иначе, такой мини-остров, вернее, островок, есть теперь в ассортименте ИКЕА.
Кстати, островок можно приобрести и без вешалки, и докупить позже, если окажется, что без нее никак.
В комплекте сразу четыре подноса с разным орнаментом с каждой стороны. Длина новинок всего 14 сантиметров: много на них не унесешь, но для того, чтобы поставить кружку с чаем или разложить нарезанный сыр, ветчину или фрукты — в самый раз.
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