Шведские дизайнеры создали серию спящих животных для дома

Серию Resting Animals дизайн-дуэт Front Cофия Лагерквист и Анна Линдгрен подготовили для бренда Vitra. Самая большая фигура — спящий медведь. Он обтянут вязаным полотном и может использоваться по-разному — в виде табурета или опоры для спины. В серии есть и предметы меньшего размера — керамические фигурки спящего котика и двух пингвинов.

К созданию коллекции дизайнеров подтолкнул интерес к домашним питомцам. Они выяснили, что созерцание домашних животных и мягких игрушек хорошо влияет на людей. По словам Анны и Софии, они хотели создать серию добрых «друзей», населяющих дом.