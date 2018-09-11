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Шведские дизайнеры создали серию спящих животных для дома
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Шведские дизайнеры создали серию спящих животных для дома 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Серию Resting Animals дизайн-дуэт Front Cофия Лагерквист и Анна Линдгрен подготовили для бренда Vitra. Самая большая фигура — спящий медведь. Он обтянут вязаным полотном и может использоваться по-разному — в виде табурета или опоры для спины. В серии есть и предметы меньшего размера — керамические фигурки спящего котика и двух пингвинов.
К созданию коллекции дизайнеров подтолкнул интерес к домашним питомцам. Они выяснили, что созерцание домашних животных и мягких игрушек хорошо влияет на людей. По словам Анны и Софии, они хотели создать серию добрых «друзей», населяющих дом.
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