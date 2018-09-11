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Новый сервис прекратит споры между дизайнерами и поставщиками
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Новый сервис прекратит споры между дизайнерами и поставщиками 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Единая платформа со всеми данными о комплектации — такого нет нигде в мире. Теперь дизайнеры и архитекторы смогут работать над проектами онлайн совместно с поставщиками различных элементов интерьера. Даже заказчики смогут иметь доступ к этому сервису, чтобы следить за прозрачностью цен и ходом работ.
К программе можно подключиться всем и работать с ней из любой точки мира. Это не стоит ничего. Система уже была протестирована на сотне дизайнерах, которые отметили удобство интерфейса и функционал сервиса. Вопросам поставок и согласования материалов можно будет уделять куда меньше времени, чем раньше, ведь эти моменты полностью автоматизированы.
Стартап Goodzone до весны заработает во всех крупных городах России, а затем пойдёт за рубеж. Попробуйте новый и удобный сервис!
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