Новый сервис прекратит споры между дизайнерами и поставщиками

Единая платформа со всеми данными о комплектации — такого нет нигде в мире. Теперь дизайнеры и архитекторы смогут работать над проектами онлайн совместно с поставщиками различных элементов интерьера. Даже заказчики смогут иметь доступ к этому сервису, чтобы следить за прозрачностью цен и ходом работ.

К программе можно подключиться всем и работать с ней из любой точки мира. Это не стоит ничего. Система уже была протестирована на сотне дизайнерах, которые отметили удобство интерфейса и функционал сервиса. Вопросам поставок и согласования материалов можно будет уделять куда меньше времени, чем раньше, ведь эти моменты полностью автоматизированы.

Стартап Goodzone до весны заработает во всех крупных городах России, а затем пойдёт за рубеж. Попробуйте новый и удобный сервис!

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