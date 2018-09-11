Камни, леопард и минимализм: 7 главных маникюрных трендов осени

Яркие цвета

По традиции, осенние оттенки всегда более приглушенные и глубокие по сравнению с летней палитрой. Но этой осенью в тренде также будут и яркие цвета, например, насыщенный оранжевый, яркий синий или ультра-фиолетовый, который выбран цветом 2018 года. Из спокойных оттенков в моде будут изумрудный, оливковый, глубокий синий, шоколадно-кофейный и кирпично-красный. По-прежнему в тренде черный и графитовый.

Блеск

Одна из тенденций осени 2018 — блестящий маникюр. Он может быть в разном исполнении. Например, можно с помощью втирки сделать хромированные ногти или выбрать металлизированный оттенок лака.

Камни

Так же можно использовать декор, напоминающий драгоценные камни. Это позволит превратить ногти в настоящие ювелирные украшения (произведения искусства). Для этого стоит использовать декоративные камни или стразы. Такой вариант маникюра подойдет экстраординарным натурам, которые любят привлекать к себе внимание. Более спокойный вариант — использование глиттера, который сейчас очень актуален (причем, можно сделать маникюр, используя блестки как на всех ногтях, так и выделить только 1-2 ногтя). Такой вариант всегда смотрится выигрышно и подойдет практически под любой образ.

Кроме того, при помощи блесток можно сделать вариацию на тему френча: достаточно покрыть ими кончик ногтя и растянуть к середине, так чтобы не было четкой линии улыбки.

It's a match

Новый тренд в осеннем сезоне 2018: цвет теней или подводки для глаз должен гармонировать, а лучше повторять, цвет маникюра. Одна из трендовых комбинаций — голубой с красным. Предпочтительнее тени выбрать в сине-голубых тонах, а ногти покрыть красным.

Классический френч также немного изменится. В моде нестандартная комбинация цветов — например, красный-золотой, серебряный-синий и другие необычные варианты. Главное правило — оттенки должны быть контрастными.

Животный принт

При выборе дизайна надо обратить внимание на анималистический принт, он по-прежнему актуален. Самым трендовым будет рисунок, напоминающий окрас леопарда.

Минимализм

Еще одна тенденция, которая не сдает своих позиций уже несколько сезонов подряд, — минимализм. Причем, не обязательно закрашивать весь ноготь или украшать его сложными рисунками. Вместо этого можно просто что-то написать. Есть два варианта такого нейл-арта: каждая буква пишется на отдельном пальце, либо целое слово на одном. Такой вариант дизайна становится все более популярным. Некоторые смелые девушки украшают ногти довольно вызывающими надписями. Главное правило для такого нэйл арта — чтобы текст был контрастным.

Длина имеет значение

Что касается актуальной длины ногтей: она будет зависеть от формы. Квадрат должен иметь небольшую длину и закругленные края, то есть форма будет ближе к овалу. При выборе формы узкий овал длина ногтей должны быть средней. Абсолютный антитренд сезона — «ногти-когти».