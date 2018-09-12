Новая женственность в коллекции The Coat by Katya Silchenko весна-лето 2019.

Автор: Ольга Кислякова

Будучи профессиональной исполнительницей бальных танцев, Катя сталкивалась с дизайном уже тогда. К ней обращались за эскизами костюмов для выступлений другие пары.

Изящность, легкость, страсть, смена эмоций и настроения, умение быть разной очень важны как в работе танцора, так и дизайнера. Поэтому каждая коллекция Кати вызывает восхищение от способности объединять всевозможные текстуры, формы, цвета и сложные детали.

Не зря в весенне-летней коллекции дизайнер восхваляет смелую и сильную духом женщину, готовую выстраивать свой мир и свою жизнь. Отсюда и плотные ткани — жаккард, хлопок, лен, плащевка в сочетании с прозрачной органзой и шелком.

Накладные карманы, корсеты, молнии, сдержанная линия талии напоминают рабочую униформу. Выбор палитры отдан спокойным, пастельным оттенкам: чистого неба, свежей мяты, розовой пудры, серого меланжа и холодного бежевого.

Можно заметить, в коллекции отсутствуют яркие аксессуары, что является преимуществом. Обувь на устойчивом каблуке цвета металлик придает еще больше воздушности и невесомости каждому выходу модели. Крупной формы очки с прозрачными стеклами позволяют женщине находится в реальном времени, но с полным ощущением защищенности и свободы.

Поэтому не трудно догадаться, что преуспевающая, современная женщина по-прежнему остается клиенткой украинского бренда Кати Сильченко.

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