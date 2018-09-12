Ещё
Атмосфера творчества захватит столицу в октябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Атмосфера творчества захватит столицу в октябре 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Осенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера Творчества» пройдет 18–21 октября.
Всех, кто увлекается творчеством, ждут мастер-классы от декораторов и художников для детей и взрослых, также для гостей будет работать маркет дизайнерских товаров, где можно будет купить авторские сувениры, украшения, одежду и предметы интерьера. По традиции на выставке разыграют призы и подарки.
Отдельной экспозицией на выставке станет спецпроект «Геометрия в интерьере 2018/2019 года. Графика, принты, геометрические аксессуары, детали в интерьере». Она будет посвящена актуальным тенденциям в дизайне. Акцент будет сделан на геометрических решениях и особенностях линий в интерьере.
— Геометрические формы и насыщенные цвета — один из основных трендов в интерьерах в 2018-2019 г.г. Геометрия заполняет все плоскости от потолка до пола, а в формах мебели преобладают строгие линии и силуэты, — говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, — Мода на культовое течение 80-х «Мемфис» возвращается, переосмысленная и адаптированная. Орнаменты текстиля так же стремятся к простым геометрическим формам и паттернам. При создании осенней выставки мы вдохновлялись геометрией, а ещё добавили винтаж и немного скандинавского уюта.
Выставка пройдет на Тишинке с 18 по 21 октября.
Вечерняя Москва: последние новости
Мальцева снова на НТВ! Фестиваль британского пива пройдет в Новокосино На снимке девушки рэпера Тимати обнаружили фотошоп
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»11
Звезды, которых убили наркотики
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Вещи, которые приносят беду13
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение