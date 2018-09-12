Атмосфера творчества захватит столицу в октябре

Осенняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера Творчества» пройдет 18–21 октября.

Всех, кто увлекается творчеством, ждут мастер-классы от декораторов и художников для детей и взрослых, также для гостей будет работать маркет дизайнерских товаров, где можно будет купить авторские сувениры, украшения, одежду и предметы интерьера. По традиции на выставке разыграют призы и подарки.

Отдельной экспозицией на выставке станет спецпроект «Геометрия в интерьере 2018/2019 года. Графика, принты, геометрические аксессуары, детали в интерьере». Она будет посвящена актуальным тенденциям в дизайне. Акцент будет сделан на геометрических решениях и особенностях линий в интерьере.

— Геометрические формы и насыщенные цвета — один из основных трендов в интерьерах в 2018-2019 г.г. Геометрия заполняет все плоскости от потолка до пола, а в формах мебели преобладают строгие линии и силуэты, — говорит организатор мероприятия Елена Мурадова, — Мода на культовое течение 80-х «Мемфис» возвращается, переосмысленная и адаптированная. Орнаменты текстиля так же стремятся к простым геометрическим формам и паттернам. При создании осенней выставки мы вдохновлялись геометрией, а ещё добавили винтаж и немного скандинавского уюта.

Выставка пройдет на Тишинке с 18 по 21 октября.