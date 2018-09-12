Белла Потемкина рассказала, за что любит цветочный принт

Звездный дизайнер Белла Потемкина решила объяснить, почему практически в каждую коллекцию одежды она добавляет вещи с цветочным принтом. По мнению Беллы, именно цветы являются идеальным украшением для любой женщины и подходят абсолютно всем — как маленьким девочкам, так и солидным дамам. Главное — правильно выбрать рисунок.

Как дизайнер Белла Потемкина известна в первую очередь нежными и женственными образами, которые создает. А ее главной фишкой являются платья, в которых звезды блистают на ковровых дорожках и которые не уступают даже некоторым творениям именитых дизайнеров. В повседневной жизни Потемкина тоже зачастую отдает предпочтение женственным вещам. А сегодня дизайнер решила объяснить, почему так часто выбирает цветочные принты для создаваемой ей одежды: 1. Максимум женственности! Ведь именно это одно из главных составляющих в моем деле — подчёркивать вашу красоту и женственность. И, на мой взгляд, одежда с цветочным принтом идеальное решение для этого. Цветочный принт — один из немногих, которые практически никогда не увидишь на мужчине. А потому даже совершенно заурядная девушка может превратиться в настоящую красотку, приковывающую к себе взгляды, лишь надев цветочное платье.

2. Правильно подобранное изделие — стройнит и молодит! Да-да, именно цветы скрадывают года и скрывают недостатки! Девочки, возьмите на заметку. Многие зрелые женщины считают, что цветочный принт — это не для них, и его нужно оставить более молодым девушкам. Однако это не так — достаточно посмотреть на знаменитостей, которые не отказываются от цветов в любом возрасте, используя этот рисунок на одежде и аксессуарах. Но важно выбирать только те вещи, которые будут органично смотреться именно на вас. ⠀ 3. Самостоятельная яркая часть гардероба. К такому изделию необязательно подбирать аксессуары, создавать «многослойные» аутфиты. Для того чтобы выглядеть стильно, достаточно сочетания с одеждой нейтрального оттенка. Кто из нас не стоял перед шкафом, подолгу раздумывая, что бы надеть сегодня? Цветочный принт в одежде может решить эту проблему — он настолько самодостаточен, что не требует никаких иных ярких деталей в образе, вы и так будете в центре внимания!

А недавно Белла рассказывала, как достичь женственного образа в принципе. К слову, совет о ношении цветочных принтов в ее списке не фигурировал, но мы уверены, что его можно смело добавить — это точно беспроигрышный вариант.