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Интерьерный бренд That’s Living выходит на российский рынок
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Интерьерный бренд That’s Living выходит на российский рынок 

Salon.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Salon.ru
На российский интерьерный рынок выходит сеть авторских интерьерных салонов с американским брендом Caracole. 6 сентября открылся двухэтажный салон площадью 700 кв.м в Сочи, а скоро, в конце сентября, распахнёт двери флагманский салон в Москве на Тверской улице, 9. That’s Living занимает на Тверской улице четырёхэтажное пространство площадью 1,75 тыс. кв.м. Там ждут своих покупателей более 3 тысяч уникальных товаров: мебель, свет, ковры, аксессуары, постельное бельё, посуда.
Коллекция подобрана таким образом, что из этого обилия вариантов легко выбрать сочетающиеся друг с другом вещи. Разные предметы в коллекции объединяет общее стилистическое направление — современная роскошь, для которой характерны лаконичные формы, уникальные материалы, тактильно приятные текстуры и благородные оттенки цвета, например серебристо-жемчужный, золотистый, бежевый.
Мебель американской марки Caracole That’s Living будет продавать в России на эксклюзивных правах. Кроме того, в салонах можно будет приобрести предметы декора и свет от ведущих европейских и американских производителей под брендом That’s Living. Ритейлер также запускает онлайн-магазин с расширенной коллекцией, доступной на складе. Преимущество такого подхода — быстрая доставка в любую точку страны.
«Наша задача — предложить российскому потребителю элегантные и комфортабельные предметы интерьера, которые можно купить и получить здесь и сейчас со склада в Москве, — говорит Катарина Дмох, основатель и креативный директор That’s Living в России. — У нас самый широкий ассортимент премиальной мебели в России, безупречное обслуживание и быстрая доставка».
That’s Living — часть международной сети, которая была запущена в 2008 году в Дохе (Катар). К 2020 году ритейлер планирует открыть салоны в Санкт-Петербурге, Казане, Краснодаре, Екатеринбурге, а также выйти на рынок Казахстана и Азербайджана
Caracole — американский производитель мебели премиум-класса. Сегодня коллекции бренда представлены в 60 странах по всему миру, включая Великобританию (сеть Harrods), Канаду, Мексику, Египет, Катар, Саудовскую Аравию и Филиппины. Caracole предлагает коллекции в классическом и современном стиле, а также оказывает услуги по созданию изделий по индивидуальному заказу. Портфолио бренда включает пять направлений: Caracole Classic, Caracole Modern, Caracole Signature, Compositions и Caracole Couture Custom Upholstery.
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