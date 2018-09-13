Фартук на кухне: 8 идей

Вместе с экспертами OBI рассказываем, какую плитку выбрать для фартука и каким образом уложить ее.

Такое решение использовала дизайнер Юлия Беляева — в поисках необычной фактуры для фартука на кухне она остановилась на стеклянной зеленой плитке. Плитка смотрится эффектно, но для монтажа нужна помощь профи.

В этой квартире его изначально провели неправильно — посадили стеклянную плитку на плиточный клей. Пришлось сбивать и начинать сначала. Не повторяйте этих ошибок.

В этой квартире по проекту дизайнера Ольги Шаповаловой нет ничего лишнего, даже цвета — в качестве основного фона выбрали светло-серый и белый оттенки.

Кухонный фартук тоже белого цвета, но из-за того, что плитка выложена необычным способом, он смотрится декоративным акцентом.

Дизайнер Елизавета Пышнева решила разнообразить скандинавский стиль этой квартиры необычным фартуком.

Модную плитку в форме рыбьей чешуи выбрали в двух цветах: белом и сером. Но благодаря необычной укладке полосами она выглядит оригинально.

Анна Моджаро выбрала нестандартное решение — фартук на кухне сделан из той же плитки, что лежит на участке пола в обеденной зоне. Такое решение помогает визуально объединить небольшое пространство.

Дизайнер Анастасия Брандт выбрала черную плитку для кухонного фартука при абсолютно белых мебельных фасадах. Рельеф на плитке придает еще больше стиля этой минималистичной кухне.

Укладка «елочкой» — простая, но всегда стильная. Ее выбрала дизайнер Вероника Зазнова для оформления фартука во всю стену.

Для такого решения чем проще плитка, тем лучше — например, в данном случае это стандартная плитка кабанчик.

Обычный белый кухонный гарнитур из ИКЕА выглядит довольно скучно. Чтобы добавить оригинальности, дизайнер Юлия Калеки сделала на фартуке рисунок в стиле граффити.

Такую идею воплотили дизайнеры Юлия Чернова и Алина Ануфриева в интерьере этой сталинки. Практически все стены в квартире окрашены, в том числе и кухонный фартук.

Для него выбрали грифельную краску — при необходимости она легко моется и открывает пространство для творчества владельцев.

На обложке: дизайн-проект Анны Моджаро