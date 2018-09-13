Гид: 6 лучших дизайн-решений для кухни

Не знаете, какие идеи воплотить на вашей кухне? Вместе с экспертами OBI мы подготовили интересную подборку.

В этой небольшой студии дизайнеру Антонине Синчуговой удалось разместить линейный гарнитур в нише — со всей необходимой техникой и рабочей поверхностью. Столовую зону организовали у окна, а в маленьком эркере поместился даже маленький диванчик.

Дизайнеры студии Geometrium выбрали для кухни нестандартное место — она теперь находится на месте бывшей кладовки. Чтобы найти место для всего, шкафы продлили до потолка, а гарнитур разместили параллельно — теперь он образует коридор, ведущий в столовую.

Дизайнеры студии Павла Полынова, которые занимались этим проектом, говорят, что большую часть времени заказчики планируют проводить в кухне столовой — им нравится готовить и принимать гостей. С этой целью они разместили в кухне кухонный остров — с варочной поверхностью и объединили его с обеденным столом.

Иногда особенности мебели и техники становятся отправной точкой для всего интерьера кухни. Например, дизайнерам студии INT2architecture предстояло подобрать мебель и технику для квартиры, которую планировали сдавать в аренду. Бюджет — минимальный, а требования к изностостойкости и качеству — высокие.

Поэтому выбрали шкафы из нержавейки, которые обычно используют для баров и ресторанов и технику того же цвета металлик. На дверцах шкафа сэкономили — технику выставили на показ. В итоге получилась стильная кухня в эстетике лофт.

Самую большую комнату в этой квартире дизайнеры CO: Interior отвели под общее пространство кухни-гостиной. Ее зонировали с помощью отделки потолка, пола и подсветки.

Перед дизайнером Ольгой Артемовной стояла задача сделать «фоновый» интерьер, где мебель и техника станут незаметными, а главный акцент будет на личных вещах заказчиков.

Поэтому, фасады кухни выполнены в двух цветах: сложном сине-зеленом и белом. Оттенок фасадов сливается со стенами, в итоге кухня получилась как бы растворенной в пространстве.

А здесь дизайнеры выбрали модное сочетание — розовый в с графитовым серым. Такой выбор полностью отвечает концепции арт-вечеринок, которые проводят владельцы этой квартиры.

На обложке: дизайн-проект Ольги Артемовой