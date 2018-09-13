Омские пожарные спасли из огня трёх человек

12 сентября в 8:29 в ГУ МЧС России по Омской области поступила информация о пожаре в посёлке Муромцево Омской области. По сообщению очевидцев, загорелся двухквартирный частный дом, сообщает ведомство.

На момент прибытия пожарных были плотно задымлены обе квартиры дома. Звено газодымозащитной службы спасло из огня трёх человек. Огонь удалось потушить к 8:40.

На место происшествия выезжало два пожарных автомобиля и шестеро пожарных. Работало звено газодымозащитной службы. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.