Ещё
Rodebjer весна-лето 2019: коллекция с сексуальным подтекстом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rodebjer весна-лето 2019: коллекция с сексуальным подтекстом 

FashionTime 19 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Татьяна Юрина
В августе на Неделе моды в Копенгагене прошел показ весенне-летней коллекции шведского бренда Rodebjer. Вдохновленная наследием своей страны, Карин Родебье, основательница и креативный дизайнер марки, назвала свою новую коллекцию «Шведский грех». Шелковая органза и необработанная ткань, чувственность и грубость, романтичные платья и костюмы, напоминающие рабочую униформу — Карин сумела объединить несочетаемое.
«Я всегда чувствовала внутреннее противоречие по отношению к своему шведскому наследию, которое объединило в моей коллекции искусное ремесло, рабочую одежду и шведский грех», — говорит Карин Родебье, коренная шведка, которая сейчас живет в Нью-Йорке.
Говоря о «Шведском грехе» дизайнер вспоминает историю своей страны, когда Швеция во всем мире считалась революционной в сфере сексуального образования. Дизайнер отразила этот момент истории в оформлении самого показа, где модели ходили по импровизированным садам Эдема, олицетворяя грешниц. В коллекции сочетаются силуэты 70-х годов и цветочные узоры. Главным орнаментом стали скандинавские летние цветы, включая знаменитый узор «Роза и Лилия» — едва ли не национальное достояние Швеции. Этот рисунок впервые был создан в 1946 году знаменитым шведским дизайнером Гоккеном Юбсом, владельцем мастерской, где до сих пор набивают ткань вручную. Именно в этой мастерской был изготовлен материал для новой коллекции Карин. А ткань с узором «Роза и Лилия» была выпущена впервые за последние 20 лет существования мастерской специально для коллекции Родебье. Несмотря на противоречивые идеи, которые дизайнер использовала в своей работе, новая коллекция Rodebjer получилась очень гармоничной и повседневной.
Rodebjer Rodebjer Rodebjer Rodebjer Rodebjer
FashionTime: последние новости
Новая женственность в коллекции The Coat by Katya Silchenko весна-лето 2019. Кейт Миддлтон знает, как правильно носить колготки Неделя моды в Санкт-Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете18
Звезды, которых убили наркотики
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»53
Стало известно, из-за кого Уильям бросил Кейт3
Жена легенды — Нелли Кобзон: личная жизнь5
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение