Rodebjer весна-лето 2019: коллекция с сексуальным подтекстом

В августе на Неделе моды в Копенгагене прошел показ весенне-летней коллекции шведского бренда Rodebjer. Вдохновленная наследием своей страны, Карин Родебье, основательница и креативный дизайнер марки, назвала свою новую коллекцию «Шведский грех». Шелковая органза и необработанная ткань, чувственность и грубость, романтичные платья и костюмы, напоминающие рабочую униформу — Карин сумела объединить несочетаемое.

«Я всегда чувствовала внутреннее противоречие по отношению к своему шведскому наследию, которое объединило в моей коллекции искусное ремесло, рабочую одежду и шведский грех», — говорит Карин Родебье, коренная шведка, которая сейчас живет в Нью-Йорке.

Говоря о «Шведском грехе» дизайнер вспоминает историю своей страны, когда Швеция во всем мире считалась революционной в сфере сексуального образования. Дизайнер отразила этот момент истории в оформлении самого показа, где модели ходили по импровизированным садам Эдема, олицетворяя грешниц. В коллекции сочетаются силуэты 70-х годов и цветочные узоры. Главным орнаментом стали скандинавские летние цветы, включая знаменитый узор «Роза и Лилия» — едва ли не национальное достояние Швеции. Этот рисунок впервые был создан в 1946 году знаменитым шведским дизайнером Гоккеном Юбсом, владельцем мастерской, где до сих пор набивают ткань вручную. Именно в этой мастерской был изготовлен материал для новой коллекции Карин. А ткань с узором «Роза и Лилия» была выпущена впервые за последние 20 лет существования мастерской специально для коллекции Родебье. Несмотря на противоречивые идеи, которые дизайнер использовала в своей работе, новая коллекция Rodebjer получилась очень гармоничной и повседневной.

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