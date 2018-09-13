Компания ИКЕА отмечает 75 лет

Сложно поверить, но через каких-то 25 лет ИКЕА отметит столетний юбилей. Этот бренд плотно вошёл в нашу жизнь, а поездка в магазин за шведскими товарами для дома представляется чем-то само собой разумеющимся. Дизайнеры используют предметы мебели в своих интерьерах, а счастливые обладатели новых квартир скупают в ИКЕА разные мелочи и аксессуары.

В клубе IKEA FAMILY состоит более 7 миллионов человек — это в 10 раз меньше того количества людей, кто посещает магазины бренда за год. По случаю 75-летия для всех них началась распродажа, которая продлится всего неделю. А на сайте уже доступен новый каталог ИКЕА с идеями для обустройства классических и современных интерьеров. Компания ещё не раз скажет «Спасибо» каждому дому, и ведь нам всем так приятно слышать это, не правда ли?

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