Москвичи увидят картины из ниток в Центре моды и дизайна

Экспозиция дизайнера Лизы Смирновой «Выштавка. Нитки и любовь» откроется 19 сентября в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

На выставке москвичи увидят около ста видов различных работ: картины, скетчи и одежду.

— Лиза Смирнова использовала нитки для создания своих произведений. Она вышла за рамки привычного амплуа. Дизайнер считает, что вышивка — это произведение искусства, — прокомментировала руководитель центра Наталья Логинова

Данные работы — результат десятилетнего труда автора.

Выставку можно посетить до 30 сентября. Она работает с 12:00 до 21:00. Вход платный.