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Москвичи увидят картины из ниток в Центре моды и дизайна
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Москвичи увидят картины из ниток в Центре моды и дизайна 

Управа района Мещанский города Москвы + ещё 1 2 часа назад
Фото: Каретный Ряд
Экспозиция дизайнера Лизы Смирновой «Выштавка. Нитки и любовь» откроется 19 сентября в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
На выставке москвичи увидят около ста видов различных работ: картины, скетчи и одежду.
— Лиза Смирнова использовала нитки для создания своих произведений. Она вышла за рамки привычного амплуа. Дизайнер считает, что вышивка — это произведение искусства, — прокомментировала руководитель центра Наталья Логинова.
Данные работы — результат десятилетнего труда автора.
Выставку можно посетить до 30 сентября. Она работает с 12:00 до 21:00. Вход платный.
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