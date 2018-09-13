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В пространстве Хлебозавода на Новодмитровской пройдет ярмарка вещей ручной работы
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В пространстве Хлебозавода на Новодмитровской пройдет ярмарка вещей ручной работы 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Любители хендмейд-украшений и необычных аксессуаров соберутся на Хлебозаводе № 9, где 15 и 16 сентября будет проходить очередной маркет «4 сезона». Традиционно гости смогут принять участие в различных мастер-классах и приобрести уникальные вещи, изготовленные вручную.
— На маркете будут представлены работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров, а также небольшие модные магазинчики и шоурумы. Кроме того, здесь соберутся предметные дизайнеры, мастера авторского хендмейда и обладатели необычного винтажа, — сообщил один из организаторов мероприятия.
Маркет будет проходить с 12.00 до 20.00 по адресу ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 17. Вход свободный. (мю)
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