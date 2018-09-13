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В интернете появился концепт новой эмблемы «Челси»
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В интернете появился концепт новой эмблемы «Челси» 

Soccer News 45 минут назад
Фото: Soccer News
Разработал его турецкий графический дизайнер, известный как Socceredesign.
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