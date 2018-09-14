9 свежих идей для интерьера ванной

Рассказываем, как обустроить стильную и функциональную ванную.

Это смотрится очень эффектно в однотонном интерьере. Именно такое решение выбрали дизайнеры OM Design для стены над ванной в одном из своих проектов.

А дизайнер Алена Чекалина оформила в таком стиле пол в ванной. Плитка отлично вписалась в коричнево-золотой интерьер.

Попробуйте отойти от рамок привычного. Дизайнеры Денис Красиков и Анастасия Стручкова говорят: «Интерьер должен вызывать эмоции, быть запоминающимся и в то же время не надоесть через пару лет».

Например, в этой ванной сложный геометрический рисунок привлекает внимание — его можно разглядывать часами.

Такие акценты в ванной смотрятся изящно, главное — не ударяться в крайности. Выложите такой плиткой только одну стену или нишу с полками в стене.

На пике популярности — плитка в форме шестигранника и плитка-чешуя.

Так, например, шестиугольная плитка даже в базовой цветовой гамме смотрится оригинально.

А дизайнер Диана Пономарева выбрала плитку ручной работы в форме рыбьей чешуи. Сложный бирюзовый цвет классно смотрится с фиолетовыми стенами. Отличный пример того, что не стоит бояться смелых решений и цветовых сочетаний.

Не бойтесь использовать краску в мокрых зонах. Например, участница нашей рубрики «Герой INMYROOM» Юлия Суханова выбрала белую плитку кабанчик и канареечно-желтую краску. И поддержала выбранный стиль цветом аксессуаров.

Дизайнеры студии Concept 58 поменяли представление о том, что в моде гладкие поверхности. Рельефная плитка придала интерьеру ванной настроение в духе ар-деко. Так, как и хотели владельцы квартиры.

Отделка стен в этой ванной напоминает пазлы — дизайнеру Татьяне Безверхой удалось подобрать маленькие зеркала той же формы, что и плитка.

Такое простое, но красивое решение выбрала Екатерина Логвинова для одной стены в душевой зоне. Выглядит стильно, особенно в сочетании с керамогранитом с имитацией дерева.

Один из способов сделать интерьер ярким и необычным — выбрать цветную затирку для плитки. Так же считают дизайнеры Марина Новикова и Ольга Льюис из студии UD Base.

Такую идею они воплотили в ванной комнате квартиры, которая предназначалась под сдачу. Авторы проекта были уверены, что квартира с оригинальным дизайном быстрее найдет арендатора, и не ошиблись.

На обложке дизайн-проект FISHEYE Architecture & Design.