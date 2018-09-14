ИКЕА-2019: 8 находок для маленькой квартиры

В новом каталоге, недавно стартовавшем в России, ИКЕА решила порассуждать о жизни в малогабаритках и оформить сразу семь маленьких квартир — совершенно по-разному. Листайте каталог и вдохновляйтесь решениями, а мы расскажем о практичных и компактных новинках.

Нескучный минимализм, дверцы с рисунком «соты», стильные ножки — новинка серии БЕСТО выглядит очень по-скандинавски. Модуль можно использовать в спальне как комод, а в гостиной как тумбу под телевизор.

К каждой вещи в маленькой квартире стоит подходить рационально и по возможности сочетать в одном предмете и функциональность, и декоративность. Эта полка с закругленной верхней частью в стильном золотом оттенке как раз такой случай. Добавить интерьеру нарядности можно, дополнив новинку декоративными шарами ДАГДРЕМ.

Гардины пропускают свет, приглушая при этом прямые солнечные лучи и защищая пространство от посторонних глаз. Легкое, почти невесомое оформление окна выручит, если в комнате совсем тесно.

Этот маленький столик выглядит совсем как табурет — и в этом есть какой-то особенный шарм. Модель с дополнительной полкой и устойчивыми ножками незаменима для компактных гостиных. Для тех, кому длина столешницы 55 сантиметров покажется непрактичной, имеется модель почти вдвое больше.

Прекрасный вариант для компактной детской. Эта настольная лампа для малышей отличается от традиционно ярких моделей спокойным и в то же время нескучным дизайном. Интенсивность освещения регулируется, чтобы и книгу почитать, и с игрушками поиграть.

В ассортименте ИКЕА прибавление среди моделей ваз, которые одинаково хорошо смотрятся и с цветами, и без цветов. Эта новинка из стекла, а стеклянный декор, как известно, это всегда эффектно.

Компактный сервант в модном темно-оливковом цвете мутильзадачен и пригодится в любом помещении. Все самое красивое и милое сердцу хранить здесь.

Ткань пледа изготовлена жаккардовым плетением, поэтому его декоративный орнамент виден с обеих сторон. А еще у пледа милая бахрома по краям — дополнительный бонус интерьерам, где уют — на первом месте.