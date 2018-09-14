7 вдохновляющих идей для маленькой кухни

Вместе с экспертами OBI рассказываем об идеях для маленьких кухонь и делимся товарами, с помощью которых их легко воплотить.

Например, в этом проекте в доме П-44Т эркер предусмотрен планировкой, и обычно владельцы квартир не находят ему функционального применения.

А дизайнеры Zi-Dezign организовали там chill out — зону, где можно набросать подушек прямо на пол и отдохнуть.

Вдохновитесь примером дизайнера Ксении Юсуповой. Ксения сделала ставку на лаконичный и уютный интерьер в классическом стиле с винтажными нотками — здесь коллекция аксессуаров из латуни с блошиных рынков соседствуют с ИКЕА . Получается оригинальная дизайнерская коллаборация на маленькой кухне сталинки.

Например, дизайнер Владимир Березин в проекте маленькой студии воспользовался этим приемом, чтобы увязать воедино все зоны студии.

Так, в верхние шкафчики кухонного гарнитура подобраны под оттенок массивной доски в спальне-гостиной, а шкаф-кладовая — под цвет стен.

Идея для маленьких квартир, в которых есть проблема с хранением. Верхний ярус можно использовать не только для кухонных принадлежностей, а для любых вещей.

Такой проект кухни сделали дизайнеры Анна Доброковская и Ольга Буравкова в этой студии.

Посмотрите, какую идею предложила дизайнер Надежда Каппер из «Студии 3.14» для маленькой кухни в хрущевке.

Для визуального расширения пространства в крошечном помещении на стене за столом сделали зеркальные панели. Их арочный рисунок перекликается с формой стола.

Например, плиту с двумя конфорками — это позволит оставить больше пространства для рабочей зоны. Или мини-духовку, чтобы освободить площадь для хранения.

К такому решению пришла Марина Дадиани во время работы над проектом небольшой студии.

На небольших кухнях этот прием вполне может заменить полноценную обеденную зону. Например, дизайнер Аня Сухая расширила подоконник и организовала там место для завтраков или обедов — этого вполне хватит для небольшой семьи.

Если вы хотите повторить эту идею, учтите несколько факторов:

положение батареи — воздух должен свободно циркулировать в этой зоне, поэтому оставьте пустое пространство непосредственно над батареей; этап ремонта — эксперты строительной фирмы «Хорошо» рекомендуют монтировать столешницу уже после замены окна, если вы будете это делать.

На обложке: дизайн-проект Владимира Березина