Ещё
7 вдохновляющих идей для маленькой кухни
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 вдохновляющих идей для маленькой кухни 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Вместе с экспертами OBI рассказываем об идеях для маленьких кухонь и делимся товарами, с помощью которых их легко воплотить.
Например, в этом проекте в доме П-44Т эркер предусмотрен планировкой, и обычно владельцы квартир не находят ему функционального применения.
А дизайнеры Zi-Dezign организовали там chill out — зону, где можно набросать подушек прямо на пол и отдохнуть.
Вдохновитесь примером дизайнера Ксении Юсуповой. Ксения сделала ставку на лаконичный и уютный интерьер в классическом стиле с винтажными нотками — здесь коллекция аксессуаров из латуни с блошиных рынков соседствуют с ИКЕА. Получается оригинальная дизайнерская коллаборация на маленькой кухне сталинки.
Например, дизайнер Владимир Березин в проекте маленькой студии воспользовался этим приемом, чтобы увязать воедино все зоны студии.
Так, в верхние шкафчики кухонного гарнитура подобраны под оттенок массивной доски в спальне-гостиной, а шкаф-кладовая — под цвет стен.
Идея для маленьких квартир, в которых есть проблема с хранением. Верхний ярус можно использовать не только для кухонных принадлежностей, а для любых вещей.
Такой проект кухни сделали дизайнеры Анна Доброковская и Ольга Буравкова в этой студии.
Посмотрите, какую идею предложила дизайнер Надежда Каппер из «Студии 3.14» для маленькой кухни в хрущевке.
Для визуального расширения пространства в крошечном помещении на стене за столом сделали зеркальные панели. Их арочный рисунок перекликается с формой стола.
Например, плиту с двумя конфорками — это позволит оставить больше пространства для рабочей зоны. Или мини-духовку, чтобы освободить площадь для хранения.
К такому решению пришла Марина Дадиани во время работы над проектом небольшой студии.
На небольших кухнях этот прием вполне может заменить полноценную обеденную зону. Например, дизайнер Аня Сухая расширила подоконник и организовала там место для завтраков или обедов — этого вполне хватит для небольшой семьи.
Если вы хотите повторить эту идею, учтите несколько факторов:
положение батареи — воздух должен свободно циркулировать в этой зоне, поэтому оставьте пустое пространство непосредственно над батареей; этап ремонта — эксперты строительной фирмы «Хорошо» рекомендуют монтировать столешницу уже после замены окна, если вы будете это делать.
На обложке: дизайн-проект Владимира Березина
Inmyroom: последние новости
Я хочу сдать квартиру: что учесть? Как оформить застекленный балкон или лоджию: 6 идей Как создать комфортный дом: 5 советов профи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влюбилась в друга своего молодого сына»59
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете140
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Рудковская показала тело в полупрозрачном платье16
Дочь олигарха ищет слуг для студенческой жизни48
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
00:28
Рудковская — о том, как Плющенко сделал предложение
Звёзды
06:24
Как замедлить время
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение