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Marine Serre создали капсульную коллекцию для Matchesfashion
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Marine Serre создали капсульную коллекцию для Matchesfashion 

The Blueprint 12 минут назад
Фото: The Blueprint
Онлайн-ритейлер Matchesfashion открывает в Лондоне новое пространство 5 Carlos Place — не только офлайн-магазин, место для мультимедийных выставок. Специально для Matchesfashion французский дизайнер и основательница марки Marine Serre Марин Серр создала капсульную коллекцию. В нее вошли разноцветные платья, спортивные леггинсы и куртки, украшенные кристаллами Swarovski. Чтобы отметить запуск коллекции, Марин Серр в сотрудничестве с фотографом Tanguy Poujol (он часто снимает кампании Marine Serre) создали в новом пространстве инсталляцию: винтажные спортивные тренажеры, которые переделали в импровизированные рейлы.
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