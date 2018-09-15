Дизайн двухкомнатной квартиры в стиле лофт

Клочков Сергей, дизайнер интерьера Клочков Сергей — дизайнер интерьера и co-founder бюро Dinamika Architects. Здесь не просто профессионально занимаются дизайном интерьеров, их комплектацией и разработкой архитектурных проектов, но и реализуют все смелые мечты заказчиков! www.behance.net/dinamika Стиль был выбран однозначно современным, с учетом требований и пожеланий заказчика. Владелец — молодой представитель креативного класса, хотел современное жилье. Основное решение в планировке, которые выделили дизайнеры — это объединение кухни— гостиной и объединение санузлов в один большой удобный и просторный. Благодаря новой планировке получилось удобная просторная прихожая, где разместили большой шкаф, лавку и тумбу для обуви. У заказчика почти не было четкого образа, он показал дизайнерам пару примеров того, что ему нравится в интерьере. Видение хозяина и мастера полностью совпало на 100%, проект был согласован с первого раза без единой правки. Сейчас идет полным ходом реализация. В итоге проект получился комплексным, гармоничным, ведь его образ дизайнер создавал в едином потоке, не переделывая и не добавляя ничего нового, например, через месяц или два, в процессе обсуждения с заказчиком. Дизайнерам хотелось создать спокойный глубокий темный интерьер, но не черный, а скорее выдержанно серый или оттенка кофе с молоком, элегантный и предельно урбанистичный. Такой проект выглядит международным, интернациональным, идеально подходящим для новостройки в Токио, Барселоне или Москве одновременно. Разработка удобных и красивых прихожих — любимое дело автора этого проекта, Клочкова Сергея. Так как прихожая — это лицо дома, дизайнеры борются за каждый сантиметр и комфорт в этом пространстве, именно здесь можно показать свое мастерство работы с пространством и объемами. В этом проекте в прихожей есть очень вместительная гардеробная и зона с зеркалом, а также скамейка с подиумом. В ванной комнате — стиральная машинка с сушилкой, ванная чаша, раковина и унитаз, а в удобном местечке рядом с чашей — большой полотенцесушитель. Не менее важна и гостиная — зона, где собираются друзья и гости, пространство для отдыха и место силы. Здесь необходимо сделать правильные акценты, например, интересную подсветку. Для этого проекта дизайнеры придумали стеклянное панно в раме, которое вечером подсвечивается. Есть здесь и библиотека, которая своим дизайном имеет явную отсылку к стилю лофт. Заказчику понравилось, выглядит очень современно и парадно, в такой комнате очень приятно принимать гостей. Интересно и решение в спальне с проходной стеклянной гардеробной. Подобный прием сделал помещение визуально больше и функциональнее. Так как комната вытянутая, место, где расположена гардеробная, не использовалось бы на 100% и было бы достаточно темным без естественного освещения. Еще в спальне сделан удобный кабинет со столешницей вдоль окна. Практически вся мебель в проекте сделана на заказ по авторским эскизам — все шкафы, тумбы, кухня и другая габаритная мебель. Диван, стулья — BoConcept, кровать — Poliform, свет — Light Star. Визуализатор — Данияр Гайнуллин.

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