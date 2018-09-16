Как создать атмосферу французского прованса у себя дома?

Французский стиль прованс с его чистой палитрой и мебелью в духе обаятельной деревенской классики прекрасно смотрится и в загородных домах Подмосковья, и в городских квартирах с серыми пейзажами за окном. Вместе с Leroy Merlin объясняем, как создать современный интерьер с репликами этого стиля.

В прованских интерьерах распространены деревянные панели, фактурная штукатурка и открытые потолочные балки — отличное решение для загородного дома. А в квартире можно обойтись краской или фактурными обоями, например, с полинялым цветочным рисунком, под штукатурку, бетон или известняк.

Паркет, ламинат или массивную доску выбирайте с трещинками и потертостями — для убедительного эффекта «деревенского» дома.

Изначально прованс — стиль загородных домов богемы, сбежавшей из города осваивать провинцию. Поэтому и мебель соответствующая — классическая, с ковкой и расписанными вручную элементами, изысканная и простая одновременно.

В современной обстановке достаточно двух-трех предметов мебели в духе стиля. Например, буфета или круглого обеденного стола на кухне или кровати с витиеватым изголовьем в спальне.

Его прованс предполагает в изобилии. При этом ткани простые, легкие и натуральные — ситец, лен, хлопок, матлассе. Узнаваемый лейтмотив стилистики — цветы, такие, как в дизайне шторы «Розмари».

Другой распространенный вариант — ткани с принтом «туаль де жуи», то есть с изображениями пасторальных сценок из жизни пастухов и пастушек. Три-четыре подушки с прованскими узорами быстро преобразят однотонный диван и добавят в интерьер нужной атмосферы.

Подойдут люстры-шандельеры вроде люстры «Inspire Crystal» и любая классика. А вот ассиметричные современные модели вряд ли впишутся в интерьер, даже слегка стилизованный под прованс.

Лавандовый, голубой, мятный, охряный, оливковый — природные цвета Прованса активно перекликаются с местными интерьерами. При этом основная палитра — бледная, будто выгоревшая на солнце.

Прованс — это стиль для тех, кто по-настоящему любит украшать свой дом. Хорошо, если декор будет классическим, например, в виде витиеватых канделябров, фарфоровых статуэток птиц или расписных тарелок.

Другой беспроигрышный вариант — цветы в изящных вазах или цветочных горшках, например, в лавандовом оттенке, как у горшка «Лайт блю». Зеркала в лепных багетах тоже можно использовать в любых помещениях, от гостиной до прихожей.