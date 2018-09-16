Ещё
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как создать атмосферу французского прованса у себя дома? 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Французский стиль прованс с его чистой палитрой и мебелью в духе обаятельной деревенской классики прекрасно смотрится и в загородных домах Подмосковья, и в городских квартирах с серыми пейзажами за окном. Вместе с Leroy Merlin объясняем, как создать современный интерьер с репликами этого стиля.
В прованских интерьерах распространены деревянные панели, фактурная штукатурка и открытые потолочные балки — отличное решение для загородного дома. А в квартире можно обойтись краской или фактурными обоями, например, с полинялым цветочным рисунком, под штукатурку, бетон или известняк.
Паркет, ламинат или массивную доску выбирайте с трещинками и потертостями — для убедительного эффекта «деревенского» дома.
Изначально прованс — стиль загородных домов богемы, сбежавшей из города осваивать провинцию. Поэтому и мебель соответствующая — классическая, с ковкой и расписанными вручную элементами, изысканная и простая одновременно.
В современной обстановке достаточно двух-трех предметов мебели в духе стиля. Например, буфета или круглого обеденного стола на кухне или кровати с витиеватым изголовьем в спальне.
Его прованс предполагает в изобилии. При этом ткани простые, легкие и натуральные — ситец, лен, хлопок, матлассе. Узнаваемый лейтмотив стилистики — цветы, такие, как в дизайне шторы «Розмари».
Другой распространенный вариант — ткани с принтом «туаль де жуи», то есть с изображениями пасторальных сценок из жизни пастухов и пастушек. Три-четыре подушки с прованскими узорами быстро преобразят однотонный диван и добавят в интерьер нужной атмосферы.
Подойдут люстры-шандельеры вроде люстры «Inspire Crystal» и любая классика. А вот ассиметричные современные модели вряд ли впишутся в интерьер, даже слегка стилизованный под прованс.
Лавандовый, голубой, мятный, охряный, оливковый — природные цвета Прованса активно перекликаются с местными интерьерами. При этом основная палитра — бледная, будто выгоревшая на солнце.
Прованс — это стиль для тех, кто по-настоящему любит украшать свой дом. Хорошо, если декор будет классическим, например, в виде витиеватых канделябров, фарфоровых статуэток птиц или расписных тарелок.
Другой беспроигрышный вариант — цветы в изящных вазах или цветочных горшках, например, в лавандовом оттенке, как у горшка «Лайт блю». Зеркала в лепных багетах тоже можно использовать в любых помещениях, от гостиной до прихожей.
Inmyroom: последние новости
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве Как построить маленький домик: реальный пример на острове Хийумаа Я хочу сдать квартиру: что учесть?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После 26 незамужние идут на уступки»105
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете169
Звезды, которых не узнать после набора веса8
Звезды, которых убили наркотики1
Округлившийся живот Бузовой вызвал переполох в Сети48
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
06:07
За что никогда не стоит извиняться
Психология
10:01
Звезды, которые пошли в этом году в школу с детьми
Звёзды Дети
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
17:18
Можно ли жить без мозга
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение