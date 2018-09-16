Платья с принтами в виде флаконов духов, открыток и драгоценных камней в юбилейной коллекции Mary Katrantzou

Февраль 2009 года, молодой дизайнер Мэри Катранзу презентует свою дебютную коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. На ее платьях напечатаны огромные граненые флаконы духов, создающие визуальную иллюзию силуэта песочных часов. К ним добавлены золотые украшения, состоящие из множества деталей разных форм: трубочек, стеклянных пластин, крестов и другого. Сегодня, как и тогда, критики называют первую коллекцию Катранзу очень смелой, особенно для времени, когда в мире разгорался финансовый кризис.

На этой Неделе моды в Лондоне дизайнер решила вспомнить все ключевые наряды ее коллекций, которые из раза в раз вызывали похвалу модной публики и СМИ. На черных платьях в пол теперь уже вышиты пайетками те самые флаконы духов. Драгоценные камни не просто напечатаны на ткани, но составлены из блестящих нитей. Некоторые модели сделаны в технике кроше из множества квадратных деталей, напоминающих открытки, — это отсылка к весенне-летнему показу, который прошел в 2012 году. Платья из мозаики похожи на те, что были показаны год назад — из пластиковых деталей, будто конструктор, соединенных вместе. Процитировать себя, да еще и сделать акцент на блеске и большей роскоши — значит, подтвердить, что все эти десять лет дизайнер шла по правильному пути. Ее наряды уже вписаны в историю моды.

Фото: IMAXTREE