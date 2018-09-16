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53 самых сексуальных наряда для красной дорожки в новой коллекции Julien Macdonald
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53 самых сексуальных наряда для красной дорожки в новой коллекции Julien Macdonald 

Harper’s Bazaar 57 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Показ Джулиана Макдональда стал завершающим во второй день Лондонской недели моды, а значит, самым поздним. Что оказалось крайне символичным, ведь дизайнер в очередной раз представил коллекцию идеальных вечерних платьев, подходящих для светских мероприятий и красных дорожек. Роскошные ткани, женственные силуэты и богатая отделка, которыми славятся все вещи Julien Macdonald, стали основой коллекции и на этот раз. Глубокие декольте и разрезы от бедра, полупрозрачные ткани и провокационные мини, отделанные пайетками и крупными мерцающими камнями — звездные модницы наверняка оценят все творения валлийского дизайнера по достоинству. Впрочем, и для тех, кому важны тренды, здесь найдется немало интересного: так, на многих платьях можно увидеть анималистичный принт, также задействованы насыщенный оранжевый и ярко-желтый цвета, которые определенно станут одними из самых популярных в весенне-летнем сезоне.
Фото: IMAXTREE
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Женский форум
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