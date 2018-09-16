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Женственные платья из тончайших материалов и боди из сеточки в новой коллекции Roland Mouret
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Женственные платья из тончайших материалов и боди из сеточки в новой коллекции Roland Mouret 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новая коллекция французского дизайнера Ролана Муре отличается от предущих явным тяготением к минимализму. На показе весна-лето 2018 он представил платья, топы, юбки и шаровары, богато разрисованные цветами в фиолетовом, белом и черном оттенках, а для осени — пальто, куртки и брюки из розового вельвета, колготки с узором шеврон и жакардовые платья. Следующей весной и летом можно ограничиться, по мнению Муре, тонкими натуральными материалами пастельных оттенков. Из них получились летящие платья с глубоким вырезом и разрезами на плечах, а также с ассиметричным подолом (что напоминает о нарядах нимф), костюмы прямого кроя и свободные юбки почти без деталей. Из прошлых коллекций дизайнер решил позаимствовать сеточку, из которой сделаны просвечивающие топы и боди. Муре, как и Джонатан Андерсон, и Виктория Бекхэм, сделал легкие расслабленные наряды, которые как бы говорят, что пора отдохнуть от излишества и эпох и наслаждаться тем, что можно носить одежду без оглядки на тенденции.
Фото: IMAXTREE
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