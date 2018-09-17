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5 вещей, на которых можно сэкономить во время ремонта
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5 вещей, на которых можно сэкономить во время ремонта 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Во время ремонта не многие задумываются, что на некоторых вещах можно было бы и сэкономить. Дизайнер Иоланта Федотова поделилась своим опытом и рассказала, на что можно не тратить больших денег.
Не обязательно покупать дорогие варианты — выбирайте ламинат, ПВХ или качественный линолеум с имитацией паркета. Когда вы расставите мебель, добавите ковры и аксессуары, пол станет всего лишь фоном.
Никто не поймет, какой краской окрашен потолок — издалека сложно оценить ее качество и стоимость. Кстати, еще один бюджетный вариант — натяжной матовый потолок.
Если бюджет ограничен — выбирайте для стен обои. Сейчас на рынке много отечественных производителей с доступными по цене вариантами. К тому же стены не нужно идеально выравнивать под покраску.
Только не забывайте, что обои должны соответствовать стилю, если это современный интерьер — лучше обойтись без цветочных принтов.
В магазинах всегда можно найти однотонный прямой диван строгих форм. И обыграть его уже в соответствии с вашим стилем. А с правильно подобранным текстилем диван не будет смотреться дешево.
Сейчас огромный выбор кроватей с тканевой обивкой — и современных, и классических. Найти стильную и недорогую модель легко. А потом к ней всегда можно добавить красивые прикроватные тумбы и текстиль.
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