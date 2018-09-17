Экомода: вторая коллекция Søster Studio

Автор: Яна Буковская

Последние годы скандинавский стиль стал очень популярным. Мы не только следим за представителями этих стран, но и вдохновляемся их гардеробом, прическами, макияжем, дизайном интерьера и правилами жизни. Один из ярких представителей — молодой бренд дизайнера Перниль Надин Søster Studio.

Неделя моды в Осло удивляла нас: одеждой унисекс, моделями абсолютно разного возраста и телосложения, босыми ногами. И это все во время показа второй коллекции марки Søster Studio — нового представителя тренда sustainability fashion. Это альтернативные, более экологичные варианты изготовления одежды, обуви, тканей и аксессуаров.

Цель бренда — создание одежды класса люкс без ущерба природе. Они не делают сезонные коллекции и, намеренно, изготавливают свою одежду в небольших количествах. Søster Studio стремится быть социальным и экологически ответственным. За брендом стоят вегетарианцы, которые не используют никакой кожи, меха или перьев, а также, как можно меньше пластика в своей одежде, брендинге и упаковке.

Одежда марки была представлена в рамках Недели моды в Осло, как финалиста Bik Bok Runway Award 2018. Это премия норвежской сети магазинов Bik Bok, которая дает возможность пяти молодым дизайнерам принять участие в Неделе моды.

Коллекция, как и идея бренда, посвящена молодости и чувству свободы. C первых секунд показа, когда на подиум вышла модель Дженни со своим новорожденным сыном, концепция марки сразу стала всем понятна. Дизайнеры использовали натуральные ткани базовых оттенков, чтобы все вещи максимально сочетались друг с другом. Более того, многие элементы гардроба — универсальные. Они хорошо смотрятся как на девушках, так и на мужчинах. Например, джинсы или зеленый костюм с пуговицами из кокосовой скорлупы.

На первый взгляд все вещи могут показаться довольно простыми. Но, уникальность их в том, что все они сочетаются между собой и создают один, полноценный капсульный гардероб. А если учесть качество, простоту и взаимодополняемость — этот гардероб теряет свою сезонность и становится «вне времени».

Runway Runway Runway Runway Runway Runway