Велотрек, инжир и шелк: коллекция Lake Studio весна-лето 2019

Автор: Юлия Вельдяйкина

Инжир созрел на поле для велокросса? На Неделе моды в Киеве возможно и такое. Летнюю коллекцию Lake Studio на 2019 год наполняют принты с чернобривцами и веточками инжира. Сочные плоды расположились на шелковых комбинезонах, а желтые бутоны расцвели на нежно-розовых платьях миди. Несмотря на локацию, коллекция не имеет ничего общего со спортом, наполненная романтикой и мечтательностью она абсолютно точно понравится тем, кто ценить комфорт и женственность при выборе одежды.

Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова, креативные директоры украинского бренда, выбирают для коллекции палитру от кремового до лилового, а также органично вписывают в эту цветовую гамму холодный голубой и глубокий зеленый.

Если говорить о центральной ткани коллекции, то ей оказался шелк. Несмотря на массовый отказ ряда брендов от изготовления изделий из этого материала дизайнеры основой коллекции делают именно его. Но, важно отдать должное, образы во многом благодаря этому материалу получились нежные и женственные. В сочетании с фактурными пиджаками и топами выглядит шелк еще более утонченно и легко. Впрочем, все это в стиле бренда, на показах Lake Studio часто можно отметить синтез минимализма и сложных деталей, массивности и воздушности.

Ярко на фоне классических комбинаций выглядит комбинезон цвета воды пляжа Бонди, который однозначно элегантно подчеркнет линию плеч будующей владелицы — по силуэту модель напоминает цветы колокольчика или ириса. В целом, линия плеч в новой коллекции занимает особую позицию. Дизайнеры то выделяли ее с помощью массивной драпировки, то оставляли практически полностью оголенной.

Сады в абсолютный пик своего цветения ассоциируются с представленной коллекцией, главный персонаж в этом саду — романтичная девушка, которая медленно идет по летним тропинкам в окружении ароматных желтых чернобривцев.

Напомним, что бренд существует с 2008 года и основное направление их коллекций —стиль casual chic. В 2018 году дизанеры использовали морскую тематику, принты очевидно отсылали к водному миру, изображение растений и обитателей дна выглядело гармонично на летящих тканях. В этом году принт, будто перешел на новую ступень эволюции, освоив сушу. Что ждать от дизайнеров в следующей коллекции — может быть воздух?

Lake Studio Lake Studio Lake Studio Lake Studio