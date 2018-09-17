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Интерьерные обновки: где в Уфе найти скидки, посмотреть выставки и оценить новые коллекции
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Интерьерные обновки: где в Уфе найти скидки, посмотреть выставки и оценить новые коллекции 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
1 Дом — полная чаша Обновить интерьер в итальянском стиле теперь еще проще и приятнее — в интерьер-студии Aran стартовали скидки до 70%. В распродаже участвуют предметы мебели, декора и интерьерные аксессуары.
Aranул. Карла Маркса, 20  2 Группа кино Компания IKEA отмечает 75-летний юбилей выпуском нового каталога товаров, а также представляет специальный кинопроект, в основу сюжета которого легли истории, связанные с IKEA. Первую новеллу, снятую режиссером Валерией Гай Германикой, можно будет увидеть на сайте компании с 10 сентября.
IKEAул. Рубежная, 174  3 Вогнать в краску В Уфе прошла презентация бренда красок Benjamin Moore. История этой марки началась в 1883 году, когда братья Бенджамин и Роберт Мур начали производить краску в Нью-Йорке. Сегодня палитра цветов Benjamin Moore насчитывает свыше четырнадцати тысяч оттенков, а краски бренда известны тем, что не содержат свинец и ртуть и безопасны для окружающей среды.
Ambiente Design Centreул. Пушкина, 82  4 Объект желания Итальянская фабрика мебели Moroso знаменита своими коллаборациями с дизайнерами: среди тех, кто работал над коллекциями марки, такие известные имена как Рон Арад, Родольфо Дордони, Патриция Уркиола и Марсель Вандерс. Наверное, поэтому все, что производит Moroso, получает статус уникальных интерьерных объектов, а среди поклонников марки можно встретить известных спортсменов, политиков и даже арабских шейхов.
«Дизайн Интерьер»ул. Заки Валиди, 60  5 Свет мой, зеркальце Салон света и декора Fandeco дарит скидку 10%* на весь ассортимент всем, кто выложит на своей странице в Instagram фото с их фирменным арт-объектом. Дополнительно нужно поставить хештеги #fandeco и #эксперты света и отметить в публикации аккаунты: @svetevperts и @fandeco_ufa_
Fandecoул. Менделеева, 130  6 С немецким акцентом Этой осенью салон Areta Design открывает обновленный шоу-рум кухонь из Германии — Nobilia и Leicht. Ассортимент Nobilia включает модели в стиле кантри, шале, лофта, венской классики и разнообразные вариации на тему современного стиля, а марка Leicht известна своими минималистичными кухнями из массива дерева и МДФ. Часть образцов Nobilia уже выставлена в салоне, полностью пространство будет открыто в октябре. Увидеть шоу-рум Leicht можно будет, начиная с декабря.
Areta Designул. Большая Гражданская, 2А  7 Град подарков Kerama Marazzi запускает конкурс среди дизайнеров и архитекторов: нужно до 30 ноября отправить фотографии своего реализованного проекта, в котором использована плитка или керамогранит марки Kerama Marazzi, на konkurs@kerama-marazzi.ru и ждать результатов 15 декабря. Общий призовой фонд конкурса — 1 млн 300 тысяч рублей, а победители будут выбраны в четырех номинациях — частные и общественные интерьеры, объекты инфраструктуры и декор.
Kerama-marazzi.com  Подробнее обо всех условиях акции можно узнать на официальных сайтах компаний.
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