Квартира для коллекционера: интерьер, объединивший антиквариат, винтаж и шедевры современного дизайна

Марине Филипповой обратился необычный заказчик — коллекционер, страстный любитель старины. За долгие годы он собрал внушительную коллекцию живописи, мебели и предметов западноевропейского искусства. Когда пришло время оформить интерьер новой квартиры, владелец обратился к профессионалу, не понаслышке знающему и умеющему работать со старинными вещами. «Антиква­риат — дело тонкое, тем более когда коллекция настолько внушительная, а тебе нужно создать не просто оправу для неё, а жилое пространство, чтобы при этом не было ощущения музейности, вычурности», — отмечает автор проекта. Именно такую задачу дизайнер поставила перед собой: живой и пластичный интерьер для современных людей.

Первым делом Марина изменила планировку. До неё на объекте поработала команда дизайнеров, но организация пространства не отвечала поставленной цели. «Речь шла не об ошибках моих коллег, — продолжает автор, — планировка заказчика устраивала. Дело в другом. Я считаю, что хороший, правильный дизайн начинается именно с планировки. Она является базой, основой, закладывает правильные пропорции, задаёт нужный масштаб». Акцент в организации пространства дизайнер сделала на том, чтобы в квартире по возможности не было глухих углов, оно было открытым, просматриваемым, свободным, чтобы было ощущение большого объёма, а основным принципом стала симметрия.

Каждой вещи из коллекции хозяев дизайнер нашла своё место, деликатно вписав их в общую композицию так, чтобы они не доминировали, но и не терялись на фоне более современных предметов. Добиться этого тонкого баланса удалось за счёт подлинных, так называемых винтажных вещей 50-60-х годов выпуска, вещей авторского дизайна, созданных специально для интерьера, и предметов, которые Марина называет современным антиквариатом — их уже сегодня можно встретить в музеях современного искусства.

Одним из авторов таких штучных, аукционных арт–объектов, иначе не скажешь, является французский дизайнер Эрве ван дер Стратен, известный тем, что создаёт мебель и светильники как произведения искусства и ограниченным тиражом — в количестве нескольких экземпляров. «Я люблю смешивать серийные, но не растиражированные предметы, а также вещи, которые сама проектирую для интерьера, и обязательно предметы искусства, — поясняет Марина. — На фоне такого яркого микса винтаж и антиквариат смотрятся гармонично и естественно».

Марина Филиппова добавляет: «Я не в первый раз работаю со старинными вещами, но на этот раз задача стояла очень интересная: гармонично вписать большую коллекцию антиквариата в современную жилую среду. Надо сказать, что старинные вещи не просто украшают интерьер или пылятся без дела — хозяева активно ими пользуются. И этот проект стал особенным для меня. Интерьер не выглядит академичным или слишком пафосным, история в нём гармонично сочетается с современностью».