Как за две недели обставить интерьер дорогой мебелью

В 2018 году крупная итальянская мебельная фабрика Giorgio Collection запустила удобный сервис, который помогает заказчикам из всего ассортимента мебели легко и быстро выбрать нужный предмет.

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Зачем это нужно

Принцип работы сервиса очевиден. Он быстро и эффективно выполняет любые просьбы заказчиков: будь то поиск подходящей мебели для своей квартиры или полное сопровождение дизайн-проекта. И клиент, работая с дизайн-консьержем Giorgio Collection, сможет выгодно покупать мебель этого бренда, полностью владеть информацией о товаре, стиле и возможностях выбора различных конфигураций.

В этом заказчику поможет профессионал — дизайнер компании. Он — персональный ассистент, который из нескольких тысяч представленных вариантов выберет клиенту то, что точно подойдёт по стилю, функционалу и характеристикам. Используя сервис, можно значительно сэкономить своё время, а также быть уверенным в качестве.

Принцип работы

К тому моменту, когда заказчик обращается в сервис за помощью, ему уже известна планировка жилья, желаемая цветовая гамма и материалы. Работа с дизайн-консьержем напоминает «службу одного окна» — все инструкции, проформы, 3D-модели, планы и прочее клиент получает быстро и напрямую из единственного источника, без массы контактов в почте и эффекта «испорченного телефона».

В сервис Giorgio Collection приходят с разными запросами. Выбрать предметы мебели и декора в одном стиле, подобрать вещи в зависимости от их функциональности, поэксперементировать с отделками. Или же составить из предметов лучшую комбинацию, чтобы добиться в интерьере идеальной композиции. Решение будет найдено всегда, и, возможно, оно будет нестандартным, о котором дизайнер даже не думал.

Мебель Giorgio Collection эксклюзивная, высокого качества, выполнена в стиле ар-деко, который никогда не выходит из моды. В коллекциях довольно большой ассортимент, поэтому всегда можно собрать из существующих предметов в каталоге полноценный «ансамбль», который украсит дом.

Какие плюсы

Преимуществ в использовании сервиса довольно много. Главное, заказчик приобретает предметы этого бренда на фабрике напрямую, то есть по лучшим ценами и на лучших условиях. При этом в любой момент может оперативно получать ответы на все вопросы из первых рук.

В комплексе с дизайн-консьержем Giorgio Collection Russia работает уникальная программа — «Отгрузка с фабрики Италии за 48 часов». Заказчику достаточно выбрать на сайте или в шоуруме необходимую вещь, заказать и уже через две-три недели получить её. Такой функции пока нет ни у одной фабрики премиум-класса — никто не работает настолько быстро!

Оксана Кашенко , главный редактор Roomble.com Для бизнесменов и vip-клиентов экономия времени сегодня имеет огромное значение. А подбор и поставка мебели в люксовый интерьер как раз обычно подразумевает немалый срок. Поэтому сервис дизайн-консьержа, предлагаемый Giorgio Collection Russia, — действительно находка. Тебе всё оперативно подберут, а потом ещё пришлют план с расстановкой или визуализацию. Красота! Кстати для дизайнеров этот сервис тоже может быть интересен. Если нужно спроектировать и укомплектовать большой объект, а времени в обрез — дизайн-консьерж придёт на помощь.

Изысканная мебель от бренда Giorgio Collection (Италия) представлена в российском сервис-центре фабрики по адресу: Москва, улица Дениса Давыдова, д. 4.

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