Царство жаккарда и шляп-торшеров в новой коллекции Erdem

Коллекция Erdem сезона весна-лето — 2019 — оплот классицизма в современной моде. Представленная в рамках Недели моды в Лондоне она явно выделяется на фоне минимализма и эстетики безобразного, которые присущи коллекциям других дизайнеров за пределами Туманного Альбиона.

Эрдем Моралиоглу — один из успешнейших стажеров великой Вествуд, врочем от бунтарского стиля дизайнера у него в коллекциях сохранилась, разве что, небрежность в завязывании бантов и в слегка «поплывших» принтах. В остальном — коллекция вымерена до мелочей, все говорит о стильной дисциплине: симметричные рюши на платьях, силуэтные юбки и жакеты в стиле барокко. Не случайна и любовь дизайнера к жаккардовыми тканям, ведь нет ничего более королевского.

Кажется, что молодой талант скорее экспериментирует с классикой, нежели гонится за трендами или же их создает. Однако костюмы в пижамном стиле или брюки-кюлоты вполне могли бы прижиться в гардеробе современной модницы. А вот строгие макси-платья, шляпки-торшеры или мини-сумки с бахромой лучше оставить для королевского двора. Не случайна и любовь дизайнера к жаккардовыми тканям, ведь нет ничего более величественного, чем тяжелый и роскошный материал.

Листай галерею и изучай коллекцию Дома Erdem!

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Фото: Vogue.com