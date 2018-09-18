Ремонт на практике: проверьте, нужен ли вам дизайнер 

Решили сделать ремонт, но не знаете, нужна ли помощь профи? Дизайнер Мила Колпакова рассказала, в каких случаях не нужно никуда обращаться.
И стройки. Поэтому вы просто не готовы никому доверять. В таком случае будет проще сделать себе проект самостоятельно.
Нанимать дизайнера без доверия — плохая затея. Попробуйте справиться сами.
А еще — врожденное чувство пропорций, знания норм и эргономики.
К сожалению, бывают суммы, с которыми мало что можно сделать.
И вы готовы потратить его на стройке и в магазинах.
Тут два варианта: либо вы уже нарисовали проект и просто боитесь ошибиться, либо вы не умеете рисовать и чертить, и ждете этого от дизайнера.
В первом случае будет выгоднее взять отдельные консультации, во втором — нанять визуализатора и чертежника.
Хороший дизайнер откажется от такого предложения. И, наоборот, постарается сделать интересный, уникальный и отвечающим вашим потребностям интерьер.