Ремонт на практике: проверьте, нужен ли вам дизайнер

Решили сделать ремонт, но не знаете, нужна ли помощь профи? Дизайнер Мила Колпакова рассказала, в каких случаях не нужно никуда обращаться.

И стройки. Поэтому вы просто не готовы никому доверять. В таком случае будет проще сделать себе проект самостоятельно.

Нанимать дизайнера без доверия — плохая затея. Попробуйте справиться сами.

А еще — врожденное чувство пропорций, знания норм и эргономики.

К сожалению, бывают суммы, с которыми мало что можно сделать.

И вы готовы потратить его на стройке и в магазинах.

Тут два варианта: либо вы уже нарисовали проект и просто боитесь ошибиться, либо вы не умеете рисовать и чертить, и ждете этого от дизайнера.

В первом случае будет выгоднее взять отдельные консультации, во втором — нанять визуализатора и чертежника.

Хороший дизайнер откажется от такого предложения. И, наоборот, постарается сделать интересный, уникальный и отвечающим вашим потребностям интерьер.