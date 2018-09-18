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Delpozo представили коллекцию весна/лето 2019
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Delpozo представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 59 минут назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне Delpozo представили коллекцию весна/лето 2019. Шоу прошло в одном из залов Королевского института британских архитекторов, расположенном на севере Вестминстера. Выбор локации не случаен — Джозеф Фонт, с 2011 года занимающий пост креативного директора бренда, имеет архитектурный бэкграунд.
В то время, пока другие дизайнеры увлекаются драматичными событиями прошлого, важными с точки зрения моды временными декадами и прочими, довольно сложными вещами, Фонт из сезона в сезон работает над коллекциями, отчасти рафинированными, отчасти романтичными, но всегда — архитектурно выверенными.
Вот и вчера дизайнер представил линейку, на создание которой его вдохновило творчество миланского мастера Фульвио Бьянкони, получившего широкую известность в середине 1950-х благодаря своей тонкой работой со стеклом. Еще один референс Фонта — цветки глицинии — нашли свое отражение как в объемных элементах декора (головных уборах и воздушных оборках), так и цветовой палитре коллекции. Пастельные оттенки сиреневого, зеленого, молочно-бежевого и белого окрасили летящие блузы, сложноскроенные платья, юбки A — силуэта, джемперы из полупрозрачной пряжи и укороченные брюки с высокой талией.
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Женский форум
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