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Benetton представил новую коллекцию в стиле 80-х и 00-х
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Benetton представил новую коллекцию в стиле 80-х и 00-х 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Для тех, кому не по душе современные тенденции, появилась возможность воссоздать культовые образы и в масс-маркете. Вслед за новой коллекцией H&M в духе Твин Пикса итальянский бренд представил коллаборацию с британской сетью универмагов «Selfridges».
Капсульная коллекция воссоздает образы Benetton 80-х и 00-х годов в обработке с современными тенденциями. На сайте и в магазинах уже представлены виниловые плащи, флисовые толстовки, рубашки поло, бейсболки и сумки-авоськи. Вниманию поклонников марки был представлен короткометражный фильм, рассказывающий о стилях и цветах, которыми вдохновлялись дизайнеры при сотрудничестве.
Коллекция уже представлена в магазинах Benetton и на официальном сайте.
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