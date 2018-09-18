Benetton представил новую коллекцию в стиле 80-х и 00-х

Для тех, кому не по душе современные тенденции, появилась возможность воссоздать культовые образы и в масс-маркете. Вслед за новой коллекцией H&M в духе Твин Пикса итальянский бренд представил коллаборацию с британской сетью универмагов «Selfridges».

Капсульная коллекция воссоздает образы Benetton 80-х и 00-х годов в обработке с современными тенденциями. На сайте и в магазинах уже представлены виниловые плащи, флисовые толстовки, рубашки поло, бейсболки и сумки-авоськи. Вниманию поклонников марки был представлен короткометражный фильм, рассказывающий о стилях и цветах, которыми вдохновлялись дизайнеры при сотрудничестве.

Коллекция уже представлена в магазинах Benetton и на официальном сайте.